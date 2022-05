Hydro-Québec et Kitcisakik discutent d’une solution aux inondations que provoque le barrage Bourque

Les fortes précipitations des derniers jours ont augmenté le niveau d'eau dans le réservoir Dozois.

La société d'État a ouvert les vannes du barrage de régulation et a inondé un chemin d'accès au village d'été de la communauté.

Hydro-Québec dit être en contact avec la communauté pour trouver une solution afin d'atténuer les effets de cette situation sur les habitants.

Il y a des solutions qui sont en discussion actuellement avec le chef de la communauté et son conseil pour pouvoir assurer la circulation et surtout s'assurer de la sécurité des usagers qui sont à proximité de notre ouvrage , explique Arnaud Warolin est chef relation avec le milieu chez d'Hydro-Québec pour l'Abitibi-Témiscamingue, le Nord-du-Québec et le Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Ça peut être de remonter un chemin ou de faire un autre accès. On est en train de regarder plusieurs possibilités. C'est avant tout à la communauté de choisir qu’elle est la meilleure solution , ajoute le responsable qui évoque du même coup les effets des changements climatiques qui rendent ce genre d'événement de plus en plus fréquents.

Régis Penosway, chef de la communauté de Kitcisakik Photo : Radio-Canada / Émélie Rivard-Boudreau

Le chef de la communauté Régis Penosway rappelle que ce n'est pas la première fois qu'une telle situation survient. Il souhaite trouver rapidement une solution avec Hydro-Québec.