La nouvelle Stratégie québécoise sur l’hydrogène vert et les bioénergies, dévoilée la semaine dernière, pourrait devenir un levier économique important pour le Bas-Saint-Laurent qui a déjà plusieurs projets de chauffage à la biomasse forestière.

En vertu de cette Stratégie, Québec souhaite d’ici 2026, accroître et consolider l’utilisation de granules de bois pour le chauffage et les procédés .

Plus particulièrement, le gouvernement souhaite la conversion des systèmes de chauffage utilisant le mazout et autres énergies fossiles à des systèmes utilisant principalement l’énergie renouvelable dans les bâtiments gérés par l’État.

Le Bas-Saint-Laurent compte déjà sur une vingtaine de projets de chauffage de la sorte, incluant ceux des hôpitaux d’Amqui et de Mont-Joli.

On a une expertise qui est bien répartie sur le territoire , souligne le directeur adjoint du Conseil régional en environnement du Bas-Saint-Laurent, Patrick Morin.

L'hôpital d'Amqui est chauffé grâce à la biomasse forestière (archives). Photo : Radio-Canada / Denis Leduc

À écouter : Le ministre des Ressources naturelles et de l'Énergie Jonatan Julien présente la Stratégie québécoise sur l'hydrogène vert et les bioénergies à l'émission Première heure

En plus de bâtiments municipaux et du milieu de la santé, des écoles et des exploitations acéricoles aussi sont passées du mazout à la granule de bois.

Selon M. Morin, si une maturité était à atteindre pour la technologie, cette dernière est maintenant pleinement exploitable au Bas-Saint-Laurent et ailleurs. L’aide de Québec est donc la bienvenue.

« C’est une filière qui est là, qui est prête, qui est structurante et qui est vraiment mature. » — Une citation de Patrick Morin, directeur adjoint du Conseil régional en environnement du Bas-Saint-Laurent

Pas de déforestation en vue

Questionné quant à savoir si une telle pression sur la biomasse forestière pourrait à terme épuiser la ressource, Patrick Morin se veut rassurant.

C’est une biomasse qui est résiduelle, précise-t-il. On ne coupe pas davantage d’arbres pour chauffer les bâtiments, on prend les résidus d’usine, les résidus de coupe en forêt que l’on transforme en copeaux, en granules ou en biocarburant.

Patrick Morin, directeur adjoint du Conseil régional en l'environnement du Bas-Saint-Laurent (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Qui plus est, il y aurait déjà assez de quantité de biomasses pour remplacer plusieurs fois l’ensemble du mazout sur le territoire.

Patrick Morin salue également une prévisibilité du financement par le gouvernement provincial pour cette filière. Le Conseil régional en environnement rendra bientôt disponible une boîte à outils pour aider des gestionnaires de système de chauffage au mazout à entamer une transition.

Avec les informations de Denis Leduc