Vous pouvez maintenant personnaliser vos pronoms dans Les Sims 4

Dans la version anglaise du titre, les joueurs et joueuses peuvent donc définir les formes subjectives, objectives, possessives dépendantes, possessives indépendantes et réflexives de leurs pronoms.

Pour développer cette fonctionnalité, Maxis s’est associé au projet It Gets Better et au Gay & Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD), deux associations américaines faisant de la sensibilisation par rapport à la diversité sexuelle et de genre, afin de s’assurer de bien comprendre la réalité des personnes trans et non binaires.

Au fil de ses recherches, le studio indique avoir aussi identifié et adapté les interactions dans lesquelles le genre binaire était employé dans Les Sims 4 afin de les rendre plus inclusives.

La fonctionnalité n’est disponible qu’en langue anglaise pour le moment.

Maxis explique que depuis sa mise en marché en 2014, le jeu Les Sims 4 a été traduit en 18 langues, et que de nombreux modules d’expansion ont été développés. Ainsi, le développeur soutient être face à un travail de traduction colossal.