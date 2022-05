Des recherches au sol impliquent 9 sites d’anciens pensionnats sur 14 au Manitoba

Neuf des 14 sites officiels d’anciens pensionnats pour Autochtones du Manitoba ont effectué des recherches au sol, ou envisagent d'en faire, un an après après la découverte de 215 tombes non marquées dans l’ancien pensionnat de Kamloops en Colombie-Britannique.

La Première Nation de Sandy Bay, sur la rive ouest du lac Manitoba, a été l’une des premières à réaliser des fouilles qui lui ont permis de localiser 13 tombes potentielles non marquées.

Sandy Bay a contacté pour les besoins de la recherche la chercheuse Linda Larcombe du Département d’anthropologie de l’Université du Manitoba.

Sur ces 13 tombes potentielles non marquées, 4 ont une probabilité modérée d'être une tombe non marquée, et les neuf autres ont une faible probabilité , a-t-elle précisé.

Les résultats de la recherche au sol ont été présentés à la communauté au début du mois de mai, et celle-ci doit encore décider des prochaines étapes.

Des recherches sont en cours ou à venir dans huit autres communautés de la province ayant abrité d’anciens pensionnats pour Autochtones. À la Nation crie d'Opaskwayak située dans le nord du Manitoba, où se trouvait le pensionnat McKay, des recherches qui ont commencé l’automne dernier reprendront cet été.

Liste d’anciens pensionnats avec des fouilles en cours ou à venir Pensionnat de Sandy Bay

Pensionnat de Cross Lake à Cross Lake

Pensionnat de Fort Alexander dans la Première Nation de Sagkeeng

Pensionnat de Pine Creek à Camperville

Pensionnat de Brandon.

Pensionnat McKay à Dauphin.

Pensionnat McKay situé près de The Pas et de la Nation crie d'Opaskwayak,

Pensionnat de Norway House à Rossville (des recherches au sol prévues cet été)

Auberge Notre Dame à Norway House (des recherches au sol prévues cet été)

En revanche, aucune recherche n’est en cours sur plusieurs autres sites de la province.

C’est le cas de l’ancien pensionnat de Portage la Prairie dans la Première Nation de Long Plain.

Des enfants de plus de 20 communautés ont été envoyés dans cet établissement avant sa fermeture en 1975.

La communauté a l'intention d'examiner certaines zones près de l'école, mais elle attend de voir comment se déroulent les autres recherches au sol, a déclaré le directeur des terres de la Première Nation de Long Plain, Adam Myran.

À l'heure actuelle, il n'y a pas non plus de recherches sur le terrain au pensionnat de Churchill, qui a été démoli en 1981, ni au pensionnat d'Elkhorn, détruit en 1951.

Par ailleurs, le Assiniboia Residential School Legacy Group, composé de survivants ayant fréquenté ce pensionnat de Winnipeg, a simplement organisé une cérémonie pour bénir le terrain autour du bâtiment. Ce site abrite aujourd'hui le Centre canadien de protection de l'enfance.

On ignore aussi si une fouille du pensionnat de Birtle, dans cette communauté du sud-ouest du Manitoba, sera effectuée.

Liste d'anciens pensionnats où aucune fouille n'est annoncée Pensionnat de Portage la Prairie dans la Première Nation de Long Plain.

Pensionnat de Churchill

Pensionnat d'Elkhorn

Assiniboia Residential School Legacy Group

Pensionnat de Birtle

