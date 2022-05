L’inflation et l’iniquité salariale au Nouveau-Brunswick ne font pas bon ménage

Au Canada, l’inflation a grimpé à 6,8 % en avril. Un taux que le pays n’avait pas atteint depuis plus de 30 ans.

Bien que l’inflation touche chaque travailleuse et travailleur de la province, la directrice générale de la Coalition pour l’équité salariale, Johanne Perron, indique que les femmes sous-payées sont plus pénalisées.

Par exemple, 65 % de celles qui occupent un emploi dans le secteur privé de la province n’ont pas l’équité salariale. Il n’existe aucune loi pour protéger leur droit à l’équité salariale.

L’organisme milite depuis des années afin d’en faire adopter une.

C’est un dossier qui stagne, on voudrait vraiment que ça progresse plus rapidement , déclare Johanne Perron. Dans un contexte d’inflation, c’est encore plus important .

Des impacts financiers énormes

Le secteur des soins communautaires du Nouveau-Brunswick emploie majoritairement des femmes et affiche l’un des salaires les plus bas au pays.

La hausse en flèche du prix des biens et des services rend la situation encore plus préoccupante pour les travailleuses.

Le prix de l’essence affecte beaucoup plus ce genre d’emploi là que des employés qui pourraient continuer d’être faits à la maison , dénote la travailleuse communautaire Geneviève Latour. On ne peut pas faire du télétravail lorsqu’on travaille dans un refuge .

Selon Geneviève Latour, il faut changer la culture et l’idéologie associée au travail qui est fait par les femmes. Photo : Radio-Canada

Sur le terrain, Geneviève Latour remarque les répercussions de l’iniquité salariale au quotidien.

Ça a des impacts financiers qui sont énormes , dit-elle. Il y a toute la question de la valorisation, aussi […] ce n’est pas juste une question financière justement, c’est plus large que ça.

21 ans de lutte

La Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick tenait de façon virtuelle son assemblée générale annuelle, samedi.

Pour l’année 2022-2023, l’organisme demande une fois de plus aux différents paliers du gouvernement de créer une loi pour protéger le droit à l’équité salariale, entre autres pour les travailleuses du secteur privé.

Johanne Perron est directrice générale de la Coalition pour l'équité salariale du Nouveau-Brunswick depuis 2001, année où l'organisme a été fondé. Photo : Radio-Canada

En plus de sa lutte pour éliminer la disparité salariale dans la province, l’organisme aimerait faire avancer la question de la transparence salariale au Nouveau-Brunswick.

On remarque que des fois, les personnes sous-payées ne peuvent pas vraiment le savoir, parce qu’il y a une culture du silence autour des salaires , explique Johanne Perron.

La Coalition pour l’équité salariale du Nouveau-Brunswick souhaite aussi que des investissements publics soient faits dans le secteur des soins communautaires.

Avec les informations de Margaud Castadère