Billets d’avion à 500 $ : aucune entente signée entre Québec et les transporteurs

Si la signature d’une entente serait imminente, plusieurs questions demeurent.

D’abord, le coût du carburant a presque doublé depuis l’annonce. Les transporteurs se demandent donc si le gouvernement va être en mesure d’ajuster leurs compensations pour maintenir le prix du billet à 500 $.

Le président du conseil d’administration de l’aéroport régional de Mont-Joli, Bruno Paradis, mentionne que cette question demeure pour l’instant sans réponse. Je m’inquiète un petit peu plus pour l’argent public. On verra combien ça coûtera à ce moment-là parce que les négociations visiblement ne sont pas terminées , mentionne M. Paradis.

Bruno Paradis a encore plusieurs questions sans réponse quant à l'application du tarif subventionné (archives). Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

De plus, les systèmes informatiques des compagnies aériennes ne communiquent pas entre eux, selon la directrice de la Régie intermunicipale de l'aéroport de Mont-Joli, Chantal Duchesne.

Si on veut aller vers Rouyn-Noranda, on doit prendre [un vol] de Mont-Joli vers Montréal [...]. Pour le moment, vous devez faire deux réservations distinctes, alors on parle de 1000 $ et non 500 $ parce que les deux systèmes ne communiquent pas , soutient-elle.

La directrice de l'aéroport régional de Mont-Joli, Chantal Duchesne (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Elle reste sceptique relativement à la logistique derrière la mise en place du programme avant le 1er juin.

Je pense que [le gouvernement et les partenaires] travaillent très fort sur cet aspect-là. Mais ça ne sera pas en place d’ici le 1er juin, d’après mes discussions avec les partenaires , croit Chantal Duchesne.

Une limite de trois billets par an sera-t-il suffisant?

Également, Radio-Canada a appris qu’il y aura une limite de trois billets que pourra acheter une même personne par année dans le cadre du programme. Les voyageurs pourraient aussi opter pour six allers simples à 250 $ chacun.

Ce sera la responsabilité du ministère des Transports de s’assurer que les voyageurs respectent cette règle.

Bruno Paradis se demande si trois billets seront suffisants. Pour l’instant, est-ce que trois c’est assez? J’ai de la misère à évaluer quels sont les besoins réels de la population. Donc à l’utilisation, on va pouvoir tester si c’est assez , explique celui qui est aussi préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté de La Mitis.

« On va laisser la chance au coureur. Ce qu’on souhaite, c’est de développer une liaison journalière vers les grands centres. » — Une citation de Bruno Paradis, président du conseil d’administration de l’aéroport régional de Mont-Joli.

Ce programme coûtera 261 millions de dollars pour les cinq prochaines années au gouvernement du Québec.

Avec les informations de Félix Lebel.