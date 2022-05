Des Estriens prennent le départ d’une grande aventure à vélo

15 cyclistes de la région entreprendront mercredi prochain un long périple de 3600 kilomètres à vélo. Leur défi s'amorcera le 1er juin à Key West en Floride et se conclura neuf jours plus tard en Estrie dans le Val-Saint-François.

Chaque cycliste roulera 6 à 8 heures par jour. L'objectif du Grand défi Desjardins est d'amasser 200 000 $ pour venir en aide aux écoles de la MRC du Val Saint-François.

Joel Bernier, organisateur du Grand défi Desjardins. Photo : Radio-Canada / YANNICK COURNOYER

L'instigateur du défi, Joel Bernier, explique que cette somme permettra d'acheter des équipements sportifs pour les jeunes de la région. On espère se rendre à 200 000 $ et plus. Cet argent sera redistribué dans nos écoles , précise-t-il.

« Ma motivation c'est que les jeunes prennent le gout d'avoir de saines habitudes de vie. » — Une citation de Joel Bernier, organisateur du Grand défi Desjardins

Marie-Pierre Morin, enseignante à Windsor, et une cycliste prennent part au Grand défi Desjardins. Photo : Radio-Canada / YANNICK COURNOYER

Marie-Pierre Morin est enseignante en éducation physique à Windsor. Je suis une passionnée de vélo. Je voulais faire partie prenante de la ville dans laquelle j'enseigne et être un modèle pour les élèves de la région , souligne-t-elle.

Ces 15 citoyens engagés ont pris le départ samedi matin à Windsor en direction de Key West en Floride.