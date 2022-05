Un coyote s’invite dans une piscine d’Ottawa

Sans électricité depuis près d’une semaine, elle faisait bouillir de l’eau sur son barbecue pour se préparer sa tasse de café. Soudain, elle a entendu un énorme vacarme.

Quand il y a un prédateur dans le voisinage, les corbeaux font toujours un énorme vacarme , raconte-t-elle.

Elle s’est ensuite dirigée vers sa piscine, et elle y a vu un coyote. Il ne faisait pas que se baigner. Il semblait plutôt en difficulté.

Nicole Van De Wolfshaar dit qu’elle a voulu l’aider, mais le pousser dehors ne semblait pas être le plan le plus sûr. Elle a plutôt essayé de l’attirer vers les marches de la piscine pour qu’il puisse sortir plus facilement.

Ça ne s'est pas passé aussi bien qu'elle l'avait espéré.

Il nageait un peu, puis il essayait de sortir par le côté de la piscine. Et puis il se débattait vraiment, puis il nageait un peu plus et finalement il est sorti , explique-t-elle, précisant que tout cela a duré environ 15 minutes.

Il avait l’air fatigué.

L’Ottavienne était vraiment inquiète que le coyote se noie dans sa piscine. Photo : Nicole Van De Wolfshaar

L’Ottavienne était vraiment inquiète que le coyote se noie dans sa piscine, mais le pire a été évité. Il a ensuite couru vers l’arrière de sa cour et a traversé la propriété de son voisin.

Mme Van De Wolfshaar a déclaré qu'elle a ensuite publié les photos sur un groupe Facebook du quartier pour varier le contenu. Depuis une semaine, les publications proviennent surtout de gens qui se plaignent de ne pas avoir d'électricité.

La principale intéressée a finalement retrouvé le courant samedi après-midi. Elle avoue que la dernière semaine a été ennuyeuse, mais elle refuse de se plaindre. Elle préfère mettre en lumière tout le soutien reçu de sa famille et de ses amis.

Nous n'avions pas d'eau chaude, nous ne pouvions pas cuisiner, nous ne pouvions rien réchauffer, sauf sur le barbecue , résume celle qui allait prendre sa douche chez des amis tandis que d’autres lui apportaient des repas et faisaient sa lessive.

Le manque de communication claire de la part d'Hydro Ottawa a été le plus frustrant, a-t-elle ajouté.

Avec les informations de Emily Haws, CBC