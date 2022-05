Une marche en mode virtuel pour la sclérose en plaques en Abitibi-Témiscamingue

L'événement qui mobilise des milliers de personnes à travers le pays vise à sensibiliser le public à la sclérose en plaques.

En Abitibi-Témiscamingue, l'organisme manque de bénévole pour organiser une marche en présentiel et va se contenter d'une marche en format virtuel pour la deuxième année.

La directrice Nancy Blais souhaite mieux faire connaitre cette maladie neurologique et par la même occasion son organisme.

La marche, ça fait plusieurs années qu'elle existe partout au Québec sauf en Abitibi-Témiscamingue, vu qu'on a un grand territoire, c'est difficile, je manque de bénévole pour réussir une marche en présentiel. Donc depuis l'année passée, vu la pandémie, les gens ont commencé à la faire en virtuel, donc nous on a embarqué dans la marche virtuelle , raconte la responsable.

Pourtant, indique Nancy Blais, la maladie touche aussi plusieurs centaines de personnes dans la région.

« La maladie est très, très présente en Abitibi-Témiscamingue. On a autour de 300 personnes qui sont atteintes. Et de ce nombre, c'est sûr qu'il y en a plus que ça, parce que ce n'est pas tout le monde qui vient, qui communique avec moi. Donc, c'est sûr qu'on peut même dire qu'on a peut-être autour de 500 à 600 personnes atteintes de sclérose en Abitibi-Témiscamingue. » — Une citation de Nancy Blais

Cette année, l'organisme vise à amasser 7500 dollars pour aider à la recherche et garder les services qu'offre son organisme aux personnes atteintes et leurs proches.

Il y a des visites à domicile qui sont possibles, il y a de l'écoute, la défense des droits et on fait aussi l'orientation, diriger les gens dans le réseau, dit Nancy Blais. Parce que souvent après un diagnostic, les gens ne savent pas trop où aller, qui voir. Donc on est là pour les aider à se diriger dans le réseau. Pour réaliser des activités de divertissement, de loisirs, pour changer les idées aux gens aussi, et qu'ils voient qu'ils ne sont pas seuls avec cette maladie-là. Et on essaie le plus possible de faire des activités pour, pour informer la population, puis le grand public et les gens atteints.

Au Canada, la sclérose en plaques touche plus de 90 000 personnes selon les estimations la Société canadienne de la sclérose.

La maladie est le plus souvent diagnostiquée chez de jeunes adultes âgés de 20 à 49 ans mais elle se manifeste aussi chez des enfants et des adultes d’âge mûr.