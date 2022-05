Volodymyr Zelensky se rend au front à Kharkiv, dans l’est de l’Ukraine

2229 maisons détruites à Kharkiv et dans la région. Nous restaurerons, reconstruirons et ferons revenir la vie. À Kharkiv et dans toutes les autres villes et villages où le mal est venu , a-t-il déclaré sur Telegram, accompagnant son message d'une vidéo de sa visite.

Les images le montrent inspectant les destructions et des véhicules détruits sur le bord de la route, vêtu d'une tenue kaki et d'un gilet pare balles, accompagné de collaborateurs et de soldats armés.

« Dans cette guerre, les occupants tentent d'obtenir un résultat quel qu'il soit. Mais ils doivent comprendre depuis longtemps que nous défendrons notre terre jusqu'au bout. Ils n'ont aucune chance. Nous nous battrons et nous gagnerons. » — Une citation de Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine

Le président a profité de cette visite pour honorer et donner des récompenses aux soldats ukrainiens.

Je veux remercier chacun d'entre vous pour votre service. Vous risquez votre vie pour nous tous et pour notre État. Merci de défendre l'indépendance de l'Ukraine. Prenez soin de vous ! a déclaré Zelensky, selon des propos rapportés par le bureau de la présidence.

Le président de l'Ukraine Volodymyr Zelensky récompense un militaire ukrainien, à Kharkiv. Photo : via reuters / Bureau de la présidence ukrainienne

Bombardée quasi quotidiennement depuis le début de l'invasion russe le 24 février, Kharkiv, la deuxième ville du pays, connaissait un répit depuis quelques semaines après une contre-offensive ukrainienne ayant réussi à faire reculer les troupes russes.

Des bombes ont toutefois retenti dans la ville ces derniers jours et des explosions ont même été entendues quelques heures seulement après la visite du président Zelensky, rapporte Reuters.

Une station radar de la région de Kharkiv a également été visée par une attaque au cours des dernières 24 heures, selon un communiqué publié par le ministère russe de la Défense, dimanche matin.

Le communiqué précise également que l'armée russe a détruit avec des missiles de haute précision de longue portée un important arsenal des forces armées ukrainiennes dans la région de Dnipropetrovsk, en plus de cibler un système de défense antiaérienne ukrainien près de Mykolaïevka et cinq dépôts de munitions près de Sievierodonetsk.

L’étau russe se resserre dans le Donbass

La plus grande ville toujours sous contrôle ukrainien dans la région du Donbass est d'ailleurs le théâtre de combats toujours plus intenses.

La Russie a engagé tous ses moyens pour s'emparer de Sievierodonetsk ou empêcher toute communication entre la région et l'Ukraine , a affirmé samedi soir sur son compte Telegram Sergeii Gaïdaï, le gouverneur de la région du Lougansk. Les bombardements ont été si intenses qu'il n'a pas été possible d'évaluer le nombre de victimes ni les dégâts , a-t-il déclaré, faisant toutefois état de la mort de deux personnes samedi et de la destruction de 13 bâtiments.

Dmytro Mosur, 32 ans, tient dans ses bras ses jumelles de deux ans alors qu'elles attendent d'être évacuées de la ville de Lysychansk, dans l'est de l'Ukraine, le 20 mai 2022. La ville a perdu presque 90 % de ses habitants depuis le début de la guerre. Photo : AFP / ARIS MESSINIS

Les bombardements constants compliquent beaucoup l'approvisionnement – notamment en eau potable – de la cité, privée d'électricité depuis plus de deux semaines, a-t-il écrit samedi soir sur son compte Telegram. L'activité du centre d'aide humanitaire de la ville a été suspendue, a-t-il précisé.

Les Russes ont amené beaucoup de moyens pour prendre la ville d'assaut, mais ne peuvent pas encore le faire , a assuré de son côté le maire de Sievierodonetsk, Olexander Stryuk. Nous pensons que la ville résistera , a-t-il insisté.

Le dirigeant de la république russe de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, a revendiqué quant à lui samedi soir sur Telegram que Sievierodonetsk est sous notre contrôle total. [...] La ville a été libérée.

Pendant ce temps, la police a fait état d'importantes destructions à Lysychansk, ville jumelle de Sievierodonetsk située de l'autre côté de la rivière Siversky Donets. Le gouverneur Gaïdaï a décrit une la situation comme s'étant largement aggravée .

Un pont détruit reliant la ville de Lysychansk à celle de Sievierodonetsk. Les deux villes sont menacées d'encerclement par les forces russes et les séparatistes prorusses. Photo : AFP / ARIS MESSINIS

Un obus russe est tombé sur un immeuble d'habitation, une fille est morte sur place et quatre personnes ont été hospitalisées , a-t-il dit. La journée de la veille a été difficile dans la ville, selon M. Gaïdaï, qui évoque un cinéma détruit et 22 immeubles endommagés.

Prise de la ville de Lyman

Un peu plus à l'ouest, le ministère russe de la Défense a confirmé samedi la prise de contrôle de la localité clé de Lyman, qui ouvre la voie aux grandes villes de Sloviansk et Kramatorsk, dans le Donbass.

Dimanche, l'armée ukrainienne a concédé que le regroupement des forces russes se renforçait dans ce secteur.

Hier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait reconnu que la situation dans cette région du Donbass [était] très, très difficile , avec des frappes intensives d'artillerie et de missiles. Mais il avait estimé que si les occupants pensent que Lyman et Sievierodonetsk seront les leurs, ils se trompent. Le Donbass sera ukrainien.

Après l'offensive infructueuse sur Kiev et Kharkiv au début de la guerre, les forces russes se sont concentrées dans l'est de l'Ukraine, avec l'objectif affiché de s'emparer totalement du Donbass, partiellement contrôlé depuis 2014 par des séparatistes prorusses soutenus par Moscou.