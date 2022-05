Faute d’ambulanciers, Urgences-santé est sur la corde raide la nuit

La situation est préoccupante , convient au bout du fil Jean-Pierre Rouleau, porte-parole d’Urgences-santé, qui compte habituellement sur 53 ambulances pour couvrir le territoire les nuits de fin de semaine.

Nos employés sont fatigués après deux ans de pandémie et l’acceptation de temps supplémentaire est moins grande , explique M. Rouleau. Il évoque aussi des difficultés de recrutement. Une centaine de nouveaux postes restent vacants et certains gestionnaires sont même parfois envoyés sur le terrain.

À ce stade, Urgences-santé prévoit - 47 paramédics pour le quart de nuit pour la zone d'intervention Montréal - Laval. C'est 45 % de la main-d'œuvre effective censée être en service le samedi soir , écrit Hal Newman. Cet ancien ambulancier recense les nombreuses difficultés de la profession au Québec sur sa page Facebook « La dernière ambulance ».

La solution du 811

Si cette situation a tendance à se répéter ces derniers temps, Urgences-santé se veut toutefois rassurante : pour les appels urgents, on sera au rendez-vous, car des ambulanciers de soir pourront étirer leur quart de travail, mais pour les appels non urgents, ça risque d’être un peu plus long que d’habitude si la demande devient un peu plus importante , explique son porte-parole.

De plus, les quarts de jour et de soir sont adéquatement pourvus, souligne-t-il.

Dans les cas moins urgents où la vie n’est pas en danger comme une blessure ou des maux de tête, par exemple, M. Rouleau recommande plutôt d’appeler le 811 qui reste trop peu connu , où une infirmière sera à même de conseiller son interlocuteur sur la meilleure marche à suivre.