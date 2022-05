Un dernier hommage au réalisateur Jean-Marc Vallée

La cérémonie d'adieux s'est déroulée au Centre PHI, dans le Vieux-Montréal. Amis et collègues, mais aussi des membres du public sont venus offrir leurs condoléances à la famille du cinéaste.

Parmi eux, il y avait François Boulay, un ami de Jean-Marc Vallée qui a collaboré au scénario du film C.R.A.Z.Y.

Je suis juste heureux d'avoir été dans son sillon et d'avoir été une sorte de bougie d'allumage dans cette grande aventure-là.

Le designer Philippe Dubuc, qui a habillé Jean-Marc Vallée à plusieurs reprises, était aussi présent.

Ça a toujours été une fierté pour nous de voir les Québécois réussir à l'étranger et de voir que ces Québécois-là amènent leur gang avec eux.

Le réalisateur Claude Fournier abondait dans le même sens.

C'était un rassembleur. Il nous a présentés à d'autres collègues. C'est quelqu'un qui aimait rassembler les gens. Et dans ce sens-là, il va nous manquer. Il va manquer au cinéma.

Des membres de la famille du réalisateur, dont ses fils Alex et Émile, étaient sur place.

« On peut les compter sur les doigts d’une main ceux qui sont capables d’avoir autant une vision, une écriture, une réalisation [...] Il a mis tous les efforts pour réussir et il a réussi. C’est fabuleux et ses films vont rester. »