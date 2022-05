Des jeunes présentent leurs entreprises et produits à Amos

Une dizaine de jeunes entre six et seize ans ont participé au Marché des jeunes entrepreneurs en tant qu’exposants à la Place Centre-Ville d’Amos.

Philippe et Édouard, âgés de 13 ans, ont pu présenter la nourriture et les friandises pour animaux qu’ils conçoivent à la maison. L’événement était une opportunité de partager leur passion pour l’entrepreneuriat.

J’aime surtout participer pour l’expérience. Plus tard pour les CV, ça aide vraiment beaucoup de commencer à vendre des choses , mentionne Édouard.

Philippe et Édouard présentant leur entreprise, Les gâteries Philédou. Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

Azalée, 12 ans, fabrique et vend des bijoux depuis déjà quelques années sous le nom Azalée Petites merveilles . Sa grand-mère, Christiane Lalancette, est ravie d’avoir pu l’aider dans l’organisation de son kiosque.

Des bijoux de l'entreprise Azalée Petites merveilles. Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

C’est une belle opportunité pour une jeune fille comme ça de montrer ses créations et de parler aux gens. Ça développe l’entregent et l’estime d’elle-même, de voir qu’on aime ses bijoux et qu’elle en vend. Ça lui permet de développer sa créativité et d’être de plus en plus confiante , fait-elle remarquer.

Azalée, accompagnée de sa grand-mère, Christiane Lalancette. Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

Semer une graine

La conseillère en développement d’entreprises au Centre local de développement (CLD) Abitibi, Mélina Rouleau, souligne que le thème du Marché des jeunes entrepreneurs cette année était Plonge… vis tes passions! . Ce dernier rappelle la mission que s’est donnée le CLD de promouvoir l’esprit entrepreneurial à Amos et les communautés avoisinantes.

De prendre les jeunes, semer une graine, que ce soit au niveau primaire, secondaire pour justement leur donner un sentiment d’appartenance au territoire, développer leur capacité entrepreneuriale et éventuellement qu’ils deviennent des entrepreneurs qui vont dynamiser le centre-ville et la MRC , explique-t-elle.

À droite, Mélina Rouleau, conseillère en développement d'entreprises au CLD Abitibi, accompagnée de l'une de ses collègues. Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

Le CLD Abitibi se dit satisfait du déroulement de l’événement qui a attiré plusieurs dizaines de visiteurs venus voir les produits exposés au Marché des jeunes entrepreneurs.