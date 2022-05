Sans filtre remporte la Palme d’or au 75e Festival de Cannes

Cinq ans après The Square, le Suédois Ruben Östlund a raflé samedi une deuxième Palme d'or au 75e Festival de Cannes avec Sans filtre (Triangle of Sadness), satire jouissive des super-riches et du luxe, sans conteste le film le plus divertissant de la compétition.

Euphorique sur la scène du Grand théâtre Lumière, le cinéaste a rejoint, à 48 ans, le club très fermé des doubles palmés, parmi lesquels on retrouve les frères Dardenne et Ken Loach.

Tout le jury a été extrêmement choqué par ce film , a annoncé Vincent Lindon, le président du jury.

Lorsque nous avons commencé ce film, nous n'avions qu'un but : essayer de faire un film qui intéresse le public et qui le fasse réfléchir avec provocation , a déclaré Ruben Östlund en recevant son prix.

Le Grand Prix, deuxième distinction la plus importante à Cannes, a été remis à Stars at Noon, de Claire Denis, ex æquo avec Close, de Lukas Dhont.

Le cinéma sud-coréen a également brillé : Song Kang-ho a été sacré meilleur acteur pour son rôle dans Les bonnes étoiles (Broker), tandis que Park Chan-wook a gagné le prix de la mise en scène pour Decision to Leave.

Song Kang-ho s'est révélé en 2019 pour son rôle dans le film «Parasite». Photo : Getty Images / Pascal Le Segretain

Le palmarès du 75e Festival de Cannes Palme d'or : Sans filtre de Ruben Östlund

Grand Prix : Close de Lukas Dhont et Stars at noon de Claire Denis

Prix de la mise en scène : Decision to leave de Park Chan-wook

Prix du scénario : Boy from heaven de Tarik Saleh

Prix du jury : Hi-Han de Jerzy Skolimowski et Les Huit Montagnes de Charlotte Vandermeersch et Felix van Groeningen

Prix du 75e anniversaire : Tori et Lokita de Jean-Pierre et Luc Dardenne

Prix d'interprétation féminine : Zar Amir Ebrahimi pour son rôle dans Les nuits de Mashhad, de Ali Abbasi

Prix d'interpértation masculine : Song Kang-Ho pour son rôle dans Les bonnes étoiles de Hirokazu Kore-Eda

Caméra d'or : War Pony de Riley Keough et Gina Gammell

Palme d'or du court métrage : The water murmurs de Jianying Chen

Sans filtre, une critique acide des rapports de classe

Sans filtre suit l'aventure de Yaya et Carl, un couple de mannequins en vacances sur une croisière de luxe. Un voyage qui tourne à la catastrophe.

Yaya et Carl dans « Sans filtre » Photo : Festival de Cannes

Dans une sorte de Titanic inversé, où les plus faibles ne sont pas forcément les perdants, le film décortique les rapports de classe de fond en comble : les riches contre les pauvres, mais aussi les hommes contre les femmes, et les personnes blanches contre les personnes noires.

Le réalisateur livre une critique sans concession du capitalisme et de ses excès.

Élevé par une mère communiste, se définissant lui-même comme socialiste , le Suédois n'a pas cédé à la facilité de décrire les riches comme méchants et méchantes , mais plutôt à comprendre leurs comportements , dit-il.

Après Play (2011), Snow therapy (2014) et The Square (2017), Ruben Östlund continue de disséquer les conventions sociales, les petites lâchetés et les dilemmes moraux.

Le capitaine, à droite, est joué par l'acteur Woody Harrelson. Photo : Festival de Cannes