Week-end du Memorial Day américain : des milliers de vols annulés

Aux États-Unis, en plein coeur de la fin de semaine du Memorial Day, un jour férié au pays de l'Oncle Sam, plus de 1200 vols avaient été annulés en date de 14 heures samedi, selon le site FlightAware. Plus de 2300 annulations ont aussi été comptabilisées vendredi.

Delta Air Lines est la compagnie américaine qui a le plus souffert, avec plus de 240 vols annulés, soit 9 % de ses opérations samedi.

Delta a indiqué, dans un courriel adressé à l'Associated Press, que les annulations de samedi étaient dues au mauvais temps et au contrôle du trafic aérien , précisant qu'elle s'efforce d'annuler les vols au moins 24 heures à l'avance pour le week-end du Memorial Day.

Delta a annoncé jeudi sur son site Web que du 1 er juillet au 7 août, elle réduirait ses services d'environ 100 départs quotidiens, principalement dans les régions des États-Unis et d'Amérique latine.

Augmentation du nombre de cas de COVID

Plusieurs facteurs ont actuellement un impact sur nos opérations – la météo et le contrôle du trafic aérien, le personnel des fournisseurs et l'augmentation du nombre de cas de COVID contribuent à des absences imprévues dans certains groupes de travail , a déclaré Allison Ausband, directrice de l'expérience client de Delta.

Les compagnies aériennes et les destinations touristiques s'attendent à des foules monstres cet été, alors que les restrictions de voyage s'assouplissent et que la fatigue de la pandémie surmonte la peur de contracter la COVID-19 pendant le voyage.

De nombreux prévisionnistes pensent que le nombre de voyageurs atteindra, voire dépassera, l'achalandage prépandémique. Cependant, les compagnies aériennes ont des milliers d'employés en moins qu'en 2019, contribuant à des annulations de vols généralisées.

Les tarifs des compagnies aériennes intérieures pour l'été s'élèvent en moyenne à plus de 400 $ pour un aller-retour, soit 24 % de plus qu'à la même période en 2019, avant la pandémie, et 45 % de plus qu'il y a un an, selon la société de l'entreprise de données de voyage Hopper.