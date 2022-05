Près de 15 000 clients sans électricité au Québec une semaine après les orages violents

Alors que 14 558 clients d'Hydro-Québec étaient toujours privés de courant une semaine après les orages violents qui ont touché le Québec et l'Ontario, le gouvernement a annoncé samedi l'octroi d'une aide financière spéciale pour aider les prestataires de l'aide sociale à couvrir les pertes de denrées alimentaires subies à la suite des pannes de courant.

Les prestataires de l'aide sociale qui ont été touchés par une panne d'une durée de plus de 24 heures sont admissibles à cette aide de 75 $ par personne. Le montant maximal pour chaque famille est de 300 $. Il est primordial de soutenir les personnes les plus vulnérables de notre société , a indiqué le ministre du Travail, Jean Boulet, dans un communiqué de presse samedi.

Si Hydro-Québec comptabilisait 8900 clients privés de courant samedi matin, de nouvelles pannes se sont déclarées au cours des dernières heures, a expliqué Hydro-Québec dans un communiqué. En entrevue à RDIRéseau de l'information , Geneviève Chouinard, porte-parole d'Hydro-Québec, a précisé que de ce nombre, 3200 clients sont sans courant depuis la fin de semaine dernière.

« Les autres clients sans courant le sont principalement à cause de la végétation qui a été fragilisée pendant la tempête et qui continue de tomber sur le réseau électrique. » — Une citation de Geneviève Chouinard, porte-parole d'Hydro-Québec

Parmi les 14 558 clients sans électricité samedi en milieu d'après-midi, la majorité (8849 clients) se trouvent dans les Laurentides, surtout dans les secteurs de Morin-Heights, Val-David, Mont-Tremblant et Grenville-sur-la-Rouge.

C'est ensuite l'Outaouais (2838 clients sans électricité) qui est la région la plus touchée, notamment dans le secteur de La Petite-Nation. La région de Lanaudière commence quant à elle à voir la lumière au bout du tunnel même s'il reste 1732 clients à rebrancher.

2000 employés sur 1100 lieux d'intervention

Même si les travaux avancent rondement , ils sont très complexes , a ajouté Mme Chouinard, qui n'a pas voulu s'avancer sur des délais. La très grande majorité de nos clients seront rebranché d'ici la fin de la semaine, mais il pourrait rester quelques endroits où il faudra travailler au début de la semaine prochaine.

Des interventions de la part de 2000 employés sont encore nécessaires à plus de 1100 endroits. Les réparations dans des secteurs parfois éloignés ne rétablissent le service que pour un petit nombre de clients à la fois, ajoute la société d'État.

En Ontario, 19 000 clients d'Hydro Ottawa étaient encore sans électricité samedi à 14 h. Près de 27 000 clients d'Hydro One étaient également touchés par des pannes samedi matin. Les orages de samedi dernier ont causé la mort d'au moins 11 personnes en Ontario et au Québec. Le plus récent décès, signalé jeudi, est celui d'un homme de 58 ans qui, selon la Police provinciale de l'Ontario, a été frappé par la chute d'un arbre.