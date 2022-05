Une personne gravement blessée par arme blanche à Aylmer

Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) a été appelé vers 2h pour répondre à un incident avec violence sur la rue Court.

La police a indiqué par communiqué qu’une personne a été gravement au haut du corps

Un périmètre a été érigé dans le secteur afin de protéger la scène et de permettre une analyse complète.

En après-midi, samedi, la rue Symmes était toujours fermée entre la rue Bancroft et le chemin Eardley, de même que la rue Court entre la rue Principale et le chemin Eardley. Le chemin Eardley était également fermé entre la rue Thomas et la rue Symmes.

Aucune autre information ne sera communiquée pour le moment afin de ne pas nuire à l'enquête, a indiqué la police par voie de communiqué, samedi.