L’AFAT distribue près de 4000 arbres à Rouyn-Noranda

Les membres de l'association ont profité de cet événement pour parler de leur mission et de la valeur de l'arbre, explique le directeur général Marc Provencher.

Nous à l'association, ce qu'on peut faire, notre mission première, c'est l'éducation. Donc les gens viennent nous poser des questions. On a des spécialistes, notre ingénieur, on a des gens qui ont beaucoup d'expérience. Ne serait-ce que la valorisation, ceux qui ont des forêts privées ou des trucs comme ça, on en profite pour parler de notre mission puis les gens qui nous posent des questions, avec l'équipe en place, on est capable de leur répondre , dit Marc Provencher.

Selon lui, c'est important de parler de l'arbre. L'arbre, c'est de la récolte, c'est la semence, ça se régénère, c'est vivant. On profite de cet échange-là avec les gens aujourd'hui pour faire connaître l'association aussi.

Et pour la première fois, l'association a produit une série de baladodiffusion sur le milieu forestier.

Cette année, elle propose une dizaine d'épisodes durant lesquels différents sujets sur la forêt sont traités.

Les balados, c'est unique au Québec, il faut dire. On ne connaît pas personne qui fait ça les balados. Et on va toujours inviter des gens qui sont en lien avec la forêt. Les métiers forestiers, les ingénieurs, le ministère sont aussi assis autour de la table, des associations privées. On en a maintenant cinq de diffusés qui sont en ligne. Il y en a quatre autres qui s'en viennent d'ici la fin de l'année. C'est toujours de trouver des gens pertinents qui nous racontent leurs histoires aussi à propos de la forêt , explique Marc Provencher.

Un balado, ça dure à peu près 50 minutes. Tu mets ça facilement dans ta voiture, puis tu apprends tellement de choses des intervenants, ce sont les vraies personnes qui sont là sur le terrain , précise le président de l'association.

Dans le cadre du mois de l'arbre et des forêts, 84 projets ont été approuvés et 61 000 arbres ont été distribués partout en Abitibi-Témiscamingue selon l'AFAT.

La Ville de Val-d'Or et d'autres municipalités de la région ont aussi distribué des arbres aux citoyens ce samedi.