Le Parti libéral dévoile une version mise à jour de son logo

Le nouveau logo conserve le concept du L bleu et rouge avec une fleur de lys en son centre, mais il a une forme plus arrondie et plus épurée.

Dans un communiqué, le parti explique que ce changement vise à illustrer sa vigueur sans cesse renouvelée .

Ce changement de logo s'inscrit dans le lancement plus large d'une nouvelle image de marque pour le Parti libéral à l'approche des élections, qui s'articule autour du slogan Votez libéral .

Le parti mettra aussi en avant le mot-clic #Dominique2022 sur les réseaux sociaux.

Le PLQ a choisi de faire cette annonce pendant que les trois autres principaux partis à l'Assemblée nationale – la CAQ, QS et le PQ – tiennent leur congrès national respectif.

Le congrès du Parti libéral est prévu le 11 juin.