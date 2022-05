Du camping de luxe cet été à l’île Saint-Quentin

Entre le 30 juin et le 11 juillet, pendant le Festivoix il sera possible de vivre l’expérience du camping de luxe, communément appelé le “glamping” à l'île Saint-Quentin à Trois-Rivières. La Corporation pour le développement de l’île Saint-Quentin a conclu une entente avec Hôtel UNIQ, spécialisé dans ce type d’hébergement insolite.

Le camping de luxe, réunit l’expérience de dormir sous une tente tout en ayant le confort d’une chambre d’hôtel. Dans le secteur des jardins de l’île, on y installera huit yourtes pouvant loger de deux à quatre personnes. On veut créer [...] un microvillage. Ils installent des yourtes qui viennent avec des lits, de la literie, une table, des chaises, c’est vraiment… on est sur un autre type de camping , explique la directrice générale de la Corporation pour le développement de l’île Saint-Quentin, Josée-Anne Labrousse, à l'émission En direct.

Cette nouveauté vient s’ajouter à l’offre du camping rustique déjà offert à l’île.

« On veut trouver des manières pour diversifier, c’est quelque chose qui est super important pour nous. Tout le développement, les propositions, la nature. Pour nous, un partenariat avec Hôtel UNIQ, de proposer ce type de prêt à camper, d’hébergement insolite, c’était un choix parfait. » — Une citation de Josée-Anne Labrousse, directrice générale de la Corporation pour le développement de l’île Saint-Quentin

Pour deux nuitées en occupation double, les tarifs sont de 318 $. Si la demande est concluante, la corporation entrevoit la possibilité de prolonger l’offre de quelques nuits ou de reprendre l’activité l’an prochain.

Le pavillon dans la mire

La directrice générale, révèle que la réfection du pavillon des baigneurs, associé à la piscine fait partie des projets à venir. Ça va devenir notre futur bloc sanitaire formidable pour le camping. Petit à petit, on va l’améliorer.

Entre-temps, il faudra réparer la passerelle qui a été abîmée par la crue des eaux. Selon Josée-Anne Labrousse, une section a bougé. La direction n’a pas eu le choix d’y interdire l’accès.

Puisque le niveau de l’eau est encore élevé. La grande corvée de nettoyage qui devait avoir lieu cette fin de semaine a été reportée au samedi 4 juin.