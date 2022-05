Le Parti québécois doit garder le cap sur l’indépendance, dit St-Pierre-Plamondon

Le chef péquiste s'exprimait samedi matin devant des militants du PQ réunis en conseil national, à Boucherville, en vue du prochain rendez-vous électoral. Il les a invités à assumer pleinement leurs convictions et rester authentiques, ce qui fera gagner des votes, selon lui.

« On ne recule pas, on ne dévie pas, on ne s'excuse pas, on ne change pas d'idée. On s'en va se battre » — Une citation de Paul Saint-Pierre-Plamondon

Il a répété que le seul moyen pour faire avancer le Québec est la souveraineté et que celle-ci est nécessaire et urgente .

Tant et aussi longtemps qu'on refusera, ne serait-ce qu'un instant, d'évoquer le mot indépendance, la vérité est que le Québec n'aura aucun pouvoir de négociation. Le Québec n'obtiendra que des refus de la part d'Ottawa et le Québec sera malheureusement condamné au déclin linguistique et culturel , a soutenu dans son discours le 10e leader du PQ.

M. St-Pierre-Plamondon n'a pas manqué d'attaquer le gouvernement Legault et le souhait de celui-ci d'obtenir un « mandat fort » pour rapatrier du fédéral les pouvoirs en immigration.

Comme si le mandat actuel – majoritaire avec 76 députés – ne suffisait pas, mais surtout comme si aller chercher quelques députés de plus allait changer quoique ce soit quant à la position de Justin Trudeau. C'est vraiment de prendre des gens pour des valises , a-t-il lancé, en accusant les caquistes d' à-plat-ventrisme et d'avoir obtenu des revers importants face au fédéral.

Le conseil national du PQ se tient alors que la formation souverainiste plafonne dans les sondages avec 8 % des intentions de vote, selon le dernier coup de sonde de Léger. La Coalition avenir Québec (CAQ) caracole toujours en tête, avec 46 % des appuis.

Le député péquiste Joël Arsenau se montre malgré tout optimiste et croit que la tendance sera renversée grâce à la campagne électorale.

« La seule chose qui est sûre avec les sondages, c'est qu'ils vont changer. On ne pourra pas donner les clés du parlement à 125 députés de la CAQ. Ça n'arrivera pas » — Une citation de Joël Arsenau, député péquiste

Les participants du conseil national doivent notamment discuter de l'identité québécoise et de l'indépendance. L'état du français et les actions à prendre en éducation et en immigration feront aussi l'objet d'un panel.

Le chef du Bloc québécois Yves François-Blanchet doit aussi prononcer une allocution, samedi après-midi.