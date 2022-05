Un coroner recommande la création d’espaces dédiés au Kitesurf à L’Isle-aux-Coudres

Dans un rapport lié au décès de Christian Lepage , un homme ayant perdu la vie à L'Isle-aux-Coudres l’an dernier en faisant une fausse manoeuvre de Kitesurf, le Bureau du coroner recommande de sensibiliser davantage les amateurs du sport et de déterminer des sites sécuritaires pour pratiquer la discipline dans la région.

Le coroner Jean-Marc Picard conclut dans son rapport d’investigation que M. Lepage est décédé d’un traumatisme crânio-cérébral sévère. Il arrive aussi à la conclusion que le décès était accidentel.

Le Dr Picard estime que plusieurs facteurs ont pu contribuer à la mort de M. Lepage, notamment le choix d’un site rocailleux pour pratiquer le kitesurf et l’absence de protection.

Bien que non-obligatoire pour la pratique de ce sport, si M. Lepage avait porté le casque protecteur, ça aurait pu l’aider dans cet accident , écrit le coroner.

Éviter qu’un tel drame se reproduise

Jean-Marc Picard termine son rapport par deux recommandations.

Il conseille d’abord à la Fédération Québécoise de Kite ( FQKFédération Québécoise de Kite ) de poursuivre et d’intensifier ses efforts d’éducation et de sensibilisation auprès des adeptes et des futurs adeptes de Kitesurf , afin de réduire les risques d’accidents.