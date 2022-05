Le logement et l’abordabilité sont des questions centrales à Ottawa-Centre

Les électeurs d'Ottawa-Centre disent vouloir une politique du logement qui vise l'abordabilité et la disponibilité, et pas seulement pour les familles qui cherchent à acheter leur première maison.

Une résidente, Appoline Kalonji, affirme que les politiques de logement actuelles visent un groupe restreint de personnes qui ont déjà de l'argent ou des ménages à deux revenus.

Cela me passionne parce que je veux que les gens de mon [groupe] d'âge, puissent se permettre quelque chose d'aussi simple que le logement , explique-t-elle.

« Le logement est important, c'est l'un des besoins fondamentaux de la vie. » — Une citation de Appoline Kalonji, résidente d’Ottawa-Centre

La femme de 36 ans, locataire d’un logement depuis plus de 10 ans, a déclaré que la pandémie a aiguisé son attention sur l'abordabilité des éléments essentiels, mais la hausse des prix dans le centre-ville a amené la mise de fonds hors de portée, dit-elle.

Appoline Kalonji, 36 ans, est locataire depuis 10 ans, et s'intéresse beaucoup à l'accès à la propriété. Photo : CBC/Matthew Kupfer

CBC s'est entretenu avec des électeurs d'Ottawa-Centre. Bon nombre d'entre eux ont déploré que l'accessibilité au logement soit un problème majeur dans la circonscription.

Ils ont également mentionné des questions clés comme les soins de santé, la dette étudiante, le changement climatique et l'aide sociale pour les plus vulnérables.

Un étudiant de l’Université d’Ottawa, Tristan Létourneau, a déclaré que l'inflation et l'abordabilité sont ses principales priorités pour cette campagne.

« Réduire les loyers serait la priorité absolue. » — Une citation de Tristan Létourneau, étudiant

Les quatre principaux partis provinciaux parlent d'augmenter l'offre de logements.

Les libéraux, les néo-démocrates et les verts mettent l'accent sur l'augmentation du parc de logements gérés par des organismes sans but lucratif et des coopératives en dehors des prix du marché.

Le manque d’argent des OBNL organismes à but non lucratif

Centretown Citizens Ottawa Corporation est un OBNLorganisme à but non lucratif dirigé par des locataires, qui possède 50 propriétés dans la ville.

La directrice générale, Sarah Button, a déclaré que si les pressions exercées sur le logement dans le Ottawa-Centre reflètent les tendances plus générales de la province, c'est aussi là que se construit une grande partie de l'offre de nouveaux logements, avec des immeubles intercalaires plus denses et des tours plus hautes.

Toute personne à la recherche d'un logement le sait : ce n'est pas parce qu'il s'agit d'un logement intercalaire qu'il est abordable , a déclaré la DGdirectrice générale .

C'est pourquoi elle a déclaré que la politique du logement devrait répondre aux besoins des gens à différents niveaux de revenus, y compris ceux qui sont obligés de faire des choix difficiles en raison du coût et de la qualité du logement.

Elle a ajouté que les OBNLorganismes à but non lucratif bénéficieraient d'une approbation plus rapide du financement gouvernemental pour leurs projets.

Le contrôle des loyers ne suffit pas, selon une militante

Le NPD, les libéraux et les verts promettent chacun de ramener une forme de contrôle des loyers, que le gouvernement Ford a supprimé des nouvelles constructions en 2018.

La directrice générale intérimaire de l'Alliance to End Homelessness, Meg McCallum, a mentionné que le parc locatif existant n'est pas suffisant, même avec le contrôle des loyers.

Sincèrement, les loyers sont déjà assez élevés à l'heure actuelle. Même si nous les contrôlons à leur niveau actuel, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en mesure de payer leur loyer mensuel.

Selon elle, il est important de mettre fin à la perte de logements abordables en raison de ce que l'on appelle les rénovictions - lorsqu'un propriétaire expulse un locataire pour des rénovations parfois superficielles afin de pouvoir augmenter les loyers - par le biais de la protection des locataires et de la délivrance de licences aux propriétaires.

Qu’en disent les candidats?

Le candidat néo-démocrate Joel Harden dit que son parti étendrait le contrôle des loyers pour qu'il ait lieu entre les locations afin de décourager les expulsions et créerait un registre des loyers pour que les gens puissent savoir ce que le locataire précédent a payé.

Il a ajouté que les propriétaires pourraient faire examiner leurs rénovations pour voir s'ils sont admissibles à une augmentation de loyer.

Ils pourraient alors demander une augmentation de loyer supérieure à la ligne directrice, mais cela ne devrait pas être automatique , a expliqué le candidat sortant.

Le député néo-démocrate Joel Harden (archives) Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

Les libéraux et les verts disent également qu'ils demanderaient aux propriétaires de demander une augmentation de loyer pour les rénovations.

Le NPDNouveau Parti démocratique , les libéraux et les verts proposent également d'imposer des taxes sur les logements vacants aux promoteurs qui restent sur les terrains où la construction est approuvée au lieu de mettre des logements à disposition.

La candidate libérale, Katie Gibbs, a dit que la plateforme de son parti comprend la création de la Société ontarienne de construction domiciliaire pour prendre en charge la construction, ce qui permettrait de construire 10 000 logements abordables à Ottawa.

Mme Gibbs a déclaré que faire appel au secteur sans but lucratif pour gérer les logements très abordables lui tient à cœur.

C'est un moyen d'obtenir un loyer plus abordable, mais [les organismes sans but lucratif] génèrent aussi un sens de la communauté tellement extraordinaire , a-t-elle expliqué.

La candidate du Parti libéral de l'Ontario dans Ottawa-Centre, Katie Gibbs (archives) Photo : Radio-Canada / Rémi Authier

La candidate du Parti vert, Shelby Bertrand, a déclaré que son parti voulait combattre la financiarisation du secteur du logement.

Elle a ajouté que leur promesse de doubler l'aide sociale pour les personnes bénéficiant du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées fait également partie de leur politique de logement.

Ce sont les personnes qui, à l'heure actuelle, ne peuvent même pas payer le loyer moyen à Ottawa-Centre , a-t-elle dit. Ces personnes sont notre priorité.

Le candidat progressiste-conservateur, Scott Healey, n'était pas disponible pour une entrevue.

Lors d'un débat organisé par les associations communautaires locales, M. Healey a déclaré que la levée du contrôle des loyers a contribué à l'augmentation de l'offre locative à Toronto et à Ottawa depuis 2018.

Le logement abordable est une question d'offre. Ce n'est pas plus de législation, ce n'est pas plus de bureaucratie, ce n'est pas plus de taxes sur les gens. C'est tout simplement une question d'offre et de demande , avait-il mentionné lors du débat.

Avec les informations de Matthew Kupfer, CBC