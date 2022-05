100 arbres plantés à Baie-Comeau pour le mois de l’arbre et des forêts

Le mois de mai étant le mois de l’arbre et des forêts, la Société d’aménagement et d’exploitation des parcs de Baie-Comeau ( SAEPSociété d’aménagement et d’exploitation des parcs ) en a profité pour tenir cette activité et promouvoir le développement durable des forêts.

La conseillère municipale du quartier Mgr Bélanger, Joannie Lajeunesse, souligne l’importance de sensibiliser les nouvelles générations au reboisement.

Joannie Lajeunesse est conseillère municipale du quartier Mgr Bélanger à Baie-Comeau. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

C’est pour le développement durable, donc on veut leur montrer qu’on en a besoin des arbres même s’il y en a beaucoup autour de nous. Il faut savoir que c’est renouvelable des arbres, ce n’est pas juste un matériau de bois, mais aussi ce sont de bon capteur de CO2 pour les gaz à effet de serre , explique la conseillère municipale.

Joannie Lajeunesse a fait la distribution des arbres de 9h à 11h samedi à Baie-Comeau. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

L’Association forestière Côte-Nord ( AFCNAssociation forestière Côte-Nord ), en collaboration avec le ministère des Forêts de la Faune et de Parcs ( MFFPministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ), a fourni gratuitement 150 arbres à l'organisme à but non lucratif.

Une cinquantaine d’épinettes blanches, de pins blancs et de pins rouges ont été réservés pour les citoyens qui souhaitaient les planter chez eux, à leur domicile.