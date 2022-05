Aucun sujet de conflit potentiel, comme l’environnement ou la hausse du coût de la vie, n’est à l'ordre du jour pour ce dernier grand rassemblement politique avant les élections provinciales du 2 octobre prochain.

Parmi les 23 résolutions étudiées, on ne trouve rien sur l'attente à l'urgence ou pour une chirurgie, sur le vieillissement de la population ou le sort à réserver aux personnes âgées, sur la grave pénurie de main-d'oeuvre, sur la crise du logement, sur le troisième lien ou le manque criant de places en garderie. Pas un mot sur la hausse du coût de la vie. Aucune allusion à la lutte contre les gaz à effet de serre.

On y parlera plutôt de la place qu'occupe la langue française, de la création d’un registre des œuvres artistiques francophones et de la fondation d’un musée de l’histoire du Québec.

Geneviève Guilbault, la vice-première ministre, a justifié le choix de cette thématique en disant qu'il s'agissait d'un sujet aussi important que le reste .

Quand je parle à des gens sur le terrain, ils sont plus fiers que jamais d’être Québécois. [On a] montré [pendant la pandémie] une certaine cohésion nationale. On s’est tous battus ensemble contre le même ennemi qui était le virus , dit-elle, en ajoutant qu' il y a d'autres forums pour que les militants puissent exprimer leurs points de vues sur différentes questions.

Quant à Simon Jolin-Barrette, le ministre responsable de la langue de Molière, il a vanté les mérites du français. Ça ouvre des marchés que les États américains, que les autres États fédérés au Canada n’ont pas. On a cette possibilité-là de rejoindre un gros bassin de locuteurs dans le monde entier.

De son côté, le co-porte-parole de Québec solidaire (QS) Gabriel Nadeau-Dubois ne s’est pas retenu de répliquer à François Legault que son propre parti, qui tient aussi son congrès national cette fin de semaine, abordera les priorités des Québécois , en sous-entendant que les solidaires parleront des sujets qui divisent.

Notre thème : ''Pour ce qui compte''. En fin de semaine, François Legault ne parlera pas de crise du logement, de climat et de qualité de vie. Les priorités de Québec solidaire, ce sont les priorités des Québécois et Québécoises , a-t-il écrit sur Twitter.

Manifestations

De nombreux manifestants étaient sur place, au congrès de la CAQ, dans l’objectif de faire entendre leur mécontentement à François Legault.

Près de 2000 personnes devraient les rejoindre au courant de la journée, dont la majorité viennent du Syndicat de la fonction publique québécoise (SFPQ).

Ça fait deux ans qu’on négocie avec le gouvernement de la CAQ. [...] On représente 27 000 membres qui gagnent [des salaires annuels] de 24 000 $ à 60 000 $. On a des gens en ce moment qui ont de la difficulté à arriver [financièrement] à la fin du mois , dénonce Jean-François Sylvestre, vice-président responsable de la mobilisation du SFPQSyndicat de la fonction publique et parapublique du Québec .

Et même si certains sujets chauds, comme le coût de la vie, ne seront pas discutés dans les portes du congrès, ils seront scandés par les manifestants.

« Que le gouvernement soit obligé de donner 500 $ à la population, c’est une chose, mais quand ses propres employés demandent ces 500 $ pour subvenir à leurs besoins, ça veut dire qu'on a un problème majeur. » — Une citation de Jean-François Sylvestre, vice-président responsable de la mobilisation du SFPQ Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec

Une sécurité renforcée

La sécurité lors des événements politiques tend à augmenter depuis les dernières années, mais cette fois-ci, elle sera beaucoup plus importante que d’habitude.

Plusieurs dispositifs ont été ajoutés pour ce congrès, y compris des drones, des chiens pisteurs, une équipe de patrouilleurs à cheval ainsi qu’une autre équipe à vélo.

Ce renforcement en matière de sécurité s'inscrit dans une tendance touchant les équipes chargées de la protection du premier ministre et de plusieurs autres membres du cabinet; les effectifs ont ainsi été renforcés durant la pandémie, en raison de menaces envers ces élus.

Le congrès de la CAQ, qui se tient durant toute la fin de semaine, réunira de 1000 à 1400 militants.

Il faudra attendre la fin de l'été pour connaître la plateforme électorale de la CAQCoalition avenir Québec .

François Legault prononcera dimanche matin un discours sur le thème de la fierté d'être québécois. Des candidatures aux prochaines élections seront aussi annoncées dimanche.

Avec les informations de Véronique Prince et d'Alex Boissonneault