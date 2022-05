Deux tornades ont frappé London en quelques minutes le week-end dernier

Le Northern Tornadoes Project (NTP, Projet tornades du Nord, traduction libre) a constaté que deux tornades de catégorie EF1 se sont produites peu après 11h30 et à trois minutes d'intervalle.

C'était une tempête qui se déplaçait très rapidement, donc les tornades se seraient également déplacées rapidement , explique David Sills, directeur du groupe d’étude.

« Je ne suis pas sûr qu'elles se soient produites en même temps, mais elles étaient assez proches, à quelques minutes d'intervalle. » — Une citation de David Sills, directeur du groupe d’étude

Selon M. Sills, le groupe a enquêté de manière approfondie sur deux des quartiers les plus durement touchés de la ville, à savoir Huron Heights et Wilton Grove.

À Huron Heights, le toit d'un appartement a été détruit, de même que les portes du hangar de l'aéroport. Un avion a été renversé et des arbres brisés.

À Wilton Grove, les dégâts les plus importants ont été constatés dans un entrepôt, dont le toit a été arraché et s'est partiellement effondré. Un grand poteau électrique s’est également renversé, explique M. Sills.

Les communautés du Sud de l'Ontario et du Québec ont dû faire face à ce que l'on croyait être un orage violent qui a tué 11 personnes et causé de nombreux dégâts.

D’importants dégâts matériels

Bien qu'aucun blessé n'ait été signalé dans la région de London, les vents violents ont renversé plusieurs arbres et endommagé des voitures et des maisons, bloqué des rues et provoqué des pannes de courant qui ont duré jusqu'à 30 heures dans certaines régions.

Les équipes de la ville de London continuent de répondre aux demandes de service liées aux dommages causés par les arbres et aux efforts de nettoyage après la tempête.

Dans un message adressé au public, la ville indique que, bien que la tempête ait touché toute la ville de London, certains quartiers ont subi des dégâts et des pertes d'arbres plus importants.

Les équipes ont reçu environ 450 appels pour des dommages aux arbres, mais la ville estime que le nombre total d'arbres endommagés par la tempête est beaucoup plus important.

Les équipes de la ville continuent d'évaluer et de s’occuper des arbres tombés sur les routes. Elles répondent aux problèmes urgents de manière prioritaire , indique le communiqué de la ville.

Des résidences comme celle-ci, dans la région des avenues Beckworth et Hawkesbury, ont également été touchées. Photo : Gracieuseté de Michelle Underwood.

Il y a parmi les priorités initiales, la prise en charge des routes bloquées, des arbres effondrés sur des maisons, des structures ou des véhicules. La ville explique que toutes les ressources disponibles ont été consacrées à ces priorités. Il n'est pas clair quand les efforts de nettoyage seront terminés.

Les délais restent difficiles à déterminer, car d'importants travaux sont en cours et doivent encore être évalués dans les parcs et les zones naturelles où les dégâts causés par les arbres sont également importants. On s'attend à ce que le nettoyage lié à la tempête, y compris la restauration des zones, l'enlèvement des souches, etc., prenne plusieurs semaines , indique le communiqué.

D'après des informations de CBC News.