La France et l’Allemagne demandent à Poutine de négocier directement avec Zelensky

Le chancelier allemand Olaf Scholz et le président français Emmanuel Macron ont exhorté Vladimir Poutine à entamer des « négociations directes sérieuses » avec le président ukrainien, Volodymyr Zelensky.

Lors d'un entretien de 80 minutes avec le président russe, samedi, les deux dirigeants ont insisté sur un cessez-le-feu immédiat et un retrait des troupes russes , indique un communiqué de la chancellerie allemande. MM. Macron et Scholz ont appelé le président russe à des négociations directes sérieuses avec le président ukrainien et à une solution diplomatique du conflit .

Cet entretien, qui s'est tenu à la demande de MM. Macron et Scholz, a été consacré à la poursuite de la guerre russe contre l'Ukraine et aux efforts pour y mettre fin .

Le chancelier allemand et le président français ont en outre appelé le président russe à veiller à une amélioration de la situation humanitaire de la population civile .

Les deux dirigeants occidentaux ont pris note positivement de l'engagement du président russe à traiter les combattants capturés conformément au droit international humanitaire, en particulier aux conventions de Genève, et à garantir un accès sans entrave au Comité international de la Croix-Rouge .

La situation alimentaire mondiale, particulièrement tendue en raison de la guerre d'agression russe , a également été abordée lors de la discussion.

Le président Poutine a assuré vouloir permettre l'exportation de céréales depuis l'Ukraine, notamment par voie maritime , affirme la chancellerie.