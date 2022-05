Un octogénaire dont le véhicule est tombé à l’eau est sauvé par un bon samaritain

Les services d'urgence ont été avisés par un appel au 911 samedi, peu après minuit, du drame qui s'est déroulé dans l'arrondissement Lachine, à Montréal.

Selon les premières informations qui ont été obtenues de divers témoins, le véhicule serait tombé dans les eaux du fleuve à partir de la descente à bateaux du parc Saint-Louis , a raconté l'agente Véronique Comtois, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Les enquêteurs sont actuellement sur place pour tenter de déterminer si la chute était accidentelle ou délibérée. Photo : Radio-Canada / Stéphane Grégoire

En voyant le véhicule dans l'eau, un bon samaritain serait sauté pour aller extirper l'homme qui se trouvait dans la voiture , a-t-elle précisé.

La victime, un homme âgé de 83 ans, a été transportée à l'hôpital. Il était toujours dans un état critique avant l'aube.

Pour ce qui est du bon samaritain, un homme de 25 ans, il a été traité sur place pour hypothermie, mais on ne craint pas pour sa vie , a précisé l'agente Comtois.

[Le jeune homme] a permis de le sortir de l’eau, de l'emmener sur le bord et de pouvoir lui donner les premiers soins. Actuellement son état (la victime) est dans les mains des autorités médicales, mais on croise les doigts pour que le monsieur s’en sorte avec le moins de séquelles possible , a détaillé la porte-parole du SPVMService de police de la Ville de Montréal .

Des enquêteurs du SPVM ont été dépêchés au Quai de Lachine, où le véhicule est tombé à l'eau, par la descente de bateaux située le long du boulevard Saint-Joseph, au bout de la 34 avenue.

Pour le moment, des recherches sont toujours en cours pour vérifier si une autre personne se trouverait dans le véhicule , a indiqué Véronique Comtois.

Selon le SPVM, l'hypothèse la plus probable à l'heure actuelle serait celle d'une fausse manoeuvre.

L'enquête a été transférée à la section des enquêtes collisions et les enquêteurs sont actuellement sur place pour tenter de déterminer les circonstances de la chute.

Une expertise sera doute réalisée sur le véhicule lorsqu'il sera extirpé des eaux du fleuve.

Avec les informations de Hadi Hassin