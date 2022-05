Les 2800 marches du sentier Grouse Grind rouvrent aux fervents randonneurs

Avec ses 2830 marches et ses 853 m de dénivelé en 2,9 km, le sentier est reconnu pour son ascension vertigineuse. Il est de nouveau accessible tous les jours de 7 h à 19 h.

Soyez toutefois préparés : apportez de l’eau, de la nourriture et un téléphone cellulaire, recommande Metro Vancouver. Les chiens ne sont pas autorisés sur ce sentier.

Cette randonnée à pic peut seulement être pratiquée en montée. Les randonneurs sont invités à acheter un billet pour redescendre par le téléphérique, où le port du masque y est obligatoire.

Les services d'urgence ont dû intervenir 17 fois, en 2017, pour aider des randonneurs du sentier Grouse Grind. Photo : Radio-Canada / Dominique Lévesque

Il s’agit de la seule option de descente tant que les travaux de maintenance sont en cours sur le sentier voisin du Club d’alpinisme de la Colombie-Britannique (BCMC), prévient Metro Vancouver.

La partie inférieure du sentier BCMCBCMC sera fermée du lundi au vendredi jusqu’au 30 juin inclusivement. Si son état le permet, la zone sera rouverte au public lors des week-ends et des jours fériés , indique Metro Vancouver dans un communiqué.

L'administration régionale recommande aussi aux visiteurs de faire preuve de prudence autour de la zone de construction.