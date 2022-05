Selon un rapport, l’Assemblée des chefs du Manitoba est un milieu de travail toxique

Un rapport qui a sondé la structure interne de l’Assemblée de Chefs du Manitoba (ACM), rédigé il y a plus d’un an mais finalement divulgué, montre un environnement de travail « basé sur la peur », au sein de l’organisation qui a pour but la défense des droits des Premières Nations.

Ce rapport préliminaire obtenu par CBC a été rédigé par la consultante externe Kimberley Levasseur Puhach, a été présenté au comité du personnel et des finances de l'Assemblée des chefs du Manitoba.

Le rapport révèle des allégations d'un lieu de travail toxique, en proie à l'intimidation et au rabaissement du personnel.

En mars, le grand chef de l' ACMAssemblée des chefs du Manitoba , Arlen Dumas, a été suspendu après des allégations selon lesquelles il aurait harcelé et agressé sexuellement une personne identifiée par l'organisation comme une cadre supérieure. Cependant, il n'a pas été inculpé et les allégations n'ont pas été prouvées devant les tribunaux.

Il a fermement nié les accusations selon lesquelles il entretenait des relations intimes avec la femme, mais a admis que son comportement n'avait pas toujours été le plus professionnel.

L'examen de l' ACMAssemblée des chefs du Manitoba visait à explorer l'intégralité de la structure de l'organisation et a révélé un modèle de comportement malsain en milieu de travail qui a entraîné un roulement élevé au sein du personnel.

L’ ACMAssemblée des chefs du Manitoba a confirmé qu’il avait reçu un rapport confidentiel préparé il y a 14 mois, mais que le document n'avait pas été partagé publiquement et que personne ayant eu accès au rapport n'était autorisé à le partager.

Ce rapport concerne les structures organisationnelles internes de l'ACM. Il ne s'agit pas d'une enquête et ce n’est pas une conclusion à la suite d'une plainte ou d'une enquête , a précisé l’organisme par courriel.

L' ACMAssemblée des chefs du Manitoba n’a pas confirmé l'authenticité du document obtenu par CBC.

Harcèlement, rabaissement du personnel

Après avoir interrogé le personnel, le rapport suggère que les dirigeants ont cultivé un environnement de travail oppressif qui a transformé les opprimés et oppresseurs . On y indique des comportements non professionnels, de l’intimidation, du dénigrement, de l’abus de pouvoir, des tentatives de sabotage, et de la démoralisation au sein des employés.

Un membre de l'équipe de direction y est décrit comme abrasif et irrespectueux .

Le rapport conclut que le personnel utilise des mécanismes de protection tels que des créations d'alliances, la construction de "camps" , la thésaurisation d'informations, la couverture et la rétention de communication par peur de perdre leur emploi ou de représailles.

L' ACMAssemblée des chefs du Manitoba a réitéré que toutes les plaintes déposées par les employés sont prises au sérieux et traitées avec la diligence requise. Pour des raisons de confidentialité, l' ACMAssemblée des chefs du Manitoba ne fournira aucune déclaration publique concernant la nature des plaintes ou des allégations, ajoute l'organisation.

Le rapport note également que la majorité des employés estiment que leur travail est important et gratifiant, mais qu’ils sont préoccupés par la manière dont le travail est effectué.

Le rapport note également que le grand chef est très respecté et le personnel veut le soutenir et contribuer au succès partagé de l' ACMAssemblée des chefs du Manitoba .

Après les allégations portées par Arlen Dumas, l'assemblée a affirmé qu'elle avait engagé un tiers externe pour enquêter, ce qui, selon l'ACM, permettrait de garantir l’impartialité, la neutralité et l'objectivité du rapport.

Toutes les allégations faites dans la presse selon lesquelles l'enquête n'est pas indépendante ou impartiale sont fausses. L' ACMAssemblée des chefs du Manitoba a confirmé que l'enquête se poursuit et sera achevée dans un proche avenir , a déclaré l'Assemblée en réponse aux questions sur l'état de l'enquête en cours.

Avec les informations de Holly Caruk.