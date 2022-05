Deux contrats octroyés par Saguenay pour une piste cyclable et des feux piétonniers

Saguenay vient d’accorder des contrats d'un total de 1,35 M$ pour installer des feux piétonniers et prolonger une piste cyclable à Chicoutimi.

Deux contrats d’environ 675 000 $ ont été octroyés lors de la séance du comité exécutif qui s’est tenue jeudi.

Tout d’abord, la piste cyclable de la rue des Roitelets sera prolongée par l’entreprise Excavation L.M.R.

Le prolongement permettra de relier la piste qui se termine à l’intersection de la rue des Saguenéens au tronçon initié l’an dernier entre la rue Gaudiose-Brassard et le boulevard de l’Université , a précisé le communiqué transmis par le cabinet de la mairesse vendredi.

Le second contrat concerne, comme il avait déjà été annoncé, l’installation de feux piétonniers à l’intersection des boulevards Talbot et de l’Université. C’est Inter-Projet qui a été le plus bas soumissionnaire conforme.

L'intersection des boulevards Talbot et de l'Université à Chicoutimi est très achalandée. Photo : Radio-Canada / Jésica Savard

Marc Bouchard applaudit

Ces annonces ont réjoui le conseiller municipal du district 11, Marc Bouchard.

Je suis très heureux de voir que les contrats ont été accordés pour la réalisation de ces deux projets. Depuis mon élection en 2017, j’ai travaillé sur ces deux dossiers notamment. J’ai multiplié les démarches pour que ces projets se réalisent et permettent d’assurer davantage la sécurité des citoyens et des usagers de ces deux secteurs , a mentionné par communiqué le conseiller désigné de l’Équipe du renouveau démocratique (ERD).

Ce dernier ne siège pas au sein du comité exécutif. Selon lui, les feux piétonniers pourraient avoir un effet sur la fluidité de la circulation, mais il était temps que de tels équipements soient installés pour la sécurité des piétons.

Cette intersection est une des plus achalandées de Saguenay.