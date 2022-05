De Vancouver à Québec en vélo pour la lutte contre le cancer

Au départ de Vancouver, le jeune ingénieur prévoit de parcourir plus de 5500 kilomètres pour rejoindre Québec au début septembre.

L’objectif de la campagne « Vent dans le dos contre la maladie » est de récolter environ 15 000 dollars canadiens pour aider au financement du programme de recherche PRISM de l'Institut Gustave Roussy, en France, pour le dépistage précoce du cancer du pancréas.

Un reportage d'Alexandre Lamic

Aider tout en se faisant plaisir

Thomas Gilbert est un marathonien qui aime partir à l'aventure.

« Le point de départ, c’était de faire l’aventure pour me faire plaisir, parce que j’aime la nature et j’aime faire du sport. Je me suis dit : je ne peux pas faire ça que pour moi, je dois me rendre utile pour les autres. » — Une citation de Thomas Gilbert

Thomas Gilbert prévoit de parcourir plus de 5500 kilomètres de Vancouver à Québec. Photo : Radio-Canada / ALEXANDRE LAMIC

Thomas souligne l'importance des médias sociaux dans un périple comme celui-ci. Ils permettent de véhiculer l'information et de toucher beaucoup plus de personnes. Il n'y a pas que des influenceurs, beaucoup font des levées de fonds pour de bonnes causes.

Le cancer du pancréas est mortel dans 90 % des cas, principalement parce qu'il est détecté trop tard, indique l'Institut Gustave Roussy.