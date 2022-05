Jugement de la Cour suprême : libéraux en réflexion, conservateurs en colère

Le jugement a aussitôt été accueilli avec déception au centre culturel islamique où a eu lieu la fusillade qui a fait six morts et cinq blessés en janvier 2017.

Le ministre de la Justice et procureur général David Lametti a réagi à la suite de la décision du plus haut tribunal du pays.

Notre position était claire : nous avons reconnu le pouvoir discrétionnaire du juge d'imposer une période d'inadmissibilité plus longue, le cas échéant. Cependant, nous respecterons la décision de la cour et examinerons attentivement ses implications ainsi que la voie à suivre , a-t-il indiqué par voie de communiqué.

En substance, Ottawa se penchera sur la décision pour voir comment il est possible de trouver un point d'équilibre entre le principe de réhabilitation et la sévérité des sentences en fonction des crimes commis.

Un affront

La réaction politique la plus vive est venue du Parti conservateur du Canada, dont le chef adjoint Luc Berthold s’est fait le porte-parole dans ce dossier, sur RDI.

C’est décevant, c’est un affront, pour moi, aux familles des victimes et aux victimes de ces meurtres en série. Ce qu’il faut comprendre du jugement de la Cour suprême aujourd’hui, c’est que le juge vient de forcer les familles à revivre dans 25 ans l’ensemble du drame parce qu'on a remis à la Commission des libérations conditionnelles l’autorité de décider si les auteurs de ces tueries-là vont pouvoir être libérés ou non , a-t-il lancé.

Le chef adjoint du Nouveau Parti démocratique, Alexandre Boulerice, estime pour sa part qu’il faut surtout travailler à rendre plus difficile l’accès à des armes très dangereuses comme des armes d’assaut mais également [s'attaquer] à la radicalisation, au fait que les médias sociaux comme Twitter et Facebook peuvent être utilisés pour – comme Alexandre Bissonnette – rendre des jeunes hommes, surtout, dangereux pour la société et très violents .