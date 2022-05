Près de 1000 jeunes à la première journée du festival Fous de la science

L’objectif du festival est de promouvoir la science chez les jeunes en la rendant stimulante et intéressante.

Expériences sensorielles, préparation de crème glacée, démonstrations : les organisateurs des différents kiosques ont tout mis en place pour que les jeunes puissent apprendre de la manière la plus stimulante.

On promeut beaucoup le sport, c'est le fun, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent au sport, mais il y a beaucoup de jeunes qui sont plus intellectuels, qui sont plus bricoleurs, intéressés par la science , a souligné un participant qui prenait part aux kiosques proposés sur place aux jeunes.

Les jeunes présents ont apprécié leur expérience. Je trouve ça intéressant de comprendre comment est fait le monde , a partagé une jeune fille. C'est vraiment intéressant la chimie , a ajouté un garçon.

Le Festival Fous de la science se déroule du 27 au 29 mai. Photo : Radio-Canada / Ainhoa Ibarrola

Le Musée du fjord espère susciter un nouvel intérêt chez les jeunes, explique la responsable des communications, Lily Gilot.

« On est le seul musée dans la région à avoir une vocation scientifique. Donc, pour nous, c'est un moyen d'aller rejoindre un nouveau public, qui n'a pas d'intérêt envers les sciences naturelles. » — Une citation de Lily Gilot, responsable des communications du Musée du fjord

On va parler de géologie, de robotiques, de jeux vidéo, de l'évolution de la science qui sont disponibles dans des programmes d'ici , a-t-elle ajouté.

Le festival se poursuit samedi et dimanche pour les jeunes et leurs familles qui souhaitent en apprendre davantage sur la science.

D’après un reportage de Kenza Chafik