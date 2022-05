Toujours 29 000 clients sans électricité à Ottawa

Il reste encore beaucoup de travail à faire dans plusieurs communautés durement affectées , a expliqué le maire d'Ottawa, Jim Watson.

Sur le terrain, les équipes des différents services poursuivront leurs efforts pour régler les pannes d'ici la fin du week-end, a-t-il indiqué.

Le directeur général des travaux publics de la Ville d'Ottawa, Alain Gonthier, a mentionné qu'une quarantaine de rues sont toujours bloquées en raison de débris. Une cinquantaine d'intersections n'ont pas de courant non plus.

Malgré les épreuves, ce dernier se réjouit de voir les citoyens faire preuve de solidarité. À chaque fois qu'on est passé à travers d'une épreuve comme celle qu'on passe présentement, je suis toujours impressionné par les résidents qui offrent leurs services pour leurs voisins et leur communauté , a-t-il souligné.

Kim Ayotte, le directeur général des Services de protection et d'urgence de la Ville d'Ottawa a rappelé que les centres d'urgence resteraient ouverts tout au long du week-end pour les résidents qui en ont besoin.

Des équipes supplémentaires doivent d'ailleurs arriver vendredi et samedi afin de venir en aide aux employés d'Hydro Ottawa qui travaillent sans relâche depuis près d'une semaine. C'est ce qu'a confirmé Bryce Conrad, le président-directeur général d'Hydro Ottawa.

La Ville a aussi mentionné qu'elle ne ferait pas de point de presse pendant la fin de semaine et qu'elle tiendrait la population informée via son site internet et les médias sociaux.

