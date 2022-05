Inondations à Gatineau : « On passe de l’urgence à la surveillance », dit France Bélisle

La mairesse de Gatineau, France Bélisle, avait de bonnes nouvelles à annoncer aux citoyens, vendredi après-midi lors de son point de presse quotidien sur les inondations : « On passe de l’urgence à la surveillance », a-t-elle déclaré. « Il faut demeurer vigilant, mais on passera sûrement un week-end un petit peu moins anxieux. »

La quantité de pluie qui est tombée est moins importante qu’anticipée et les niveaux d’eau de la rivière des Outaouais demeurent en dessous des seuils d’inondation, a-t-elle annoncé en compagnie de son équipe. Par conséquent, le niveau d’eau de la rivière Gatineau est maîtrisé.

Depuis quelques jours, des résidents du secteur de Pointe-Gatineau, notamment, étaient sur un pied d’alerte et se préparaient à d’éventuelles inondations.

On pense que le pire est peut-être derrière nous , a confirmé le coordonnateur des mesures d'urgence Denis Doucet, qui demande quand même aux résidents de faire preuve de prudence et de laisser les digues en place .

Selon nos projections, il reste beaucoup moins de [zones] rouges sur la carte , a-t-il expliqué. On voit le ruisseau Moreau qui déborde un peu à quelques endroits, mais il n'y a aucune résidence de toucher.

« Ce qui est somme toute une bonne nouvelle compte tenu des prévisions qui avaient été faites. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

En ce qui concerne la gestion des barrages par Hydro-Québec sur la rivière des Outaouais, les nouvelles sont aussi relativement bonnes dans la mesure où on a reçu moins d’eau que prévu à ce jour dans les dernières heures sur le réservoir Baskatong , a renchéri Vincent Lachapelle, chef à la centrale de Gatineau en Outaouais pour Hydro-Québec.

Ça fait en sorte que l’on va être capable dans les prochaines heures ou prochains jours de réduire légèrement le soutirage du réservoir Baskatong. Et ça, ça va avoir pour effet de minimiser les impacts sur la région de Maniwaki [par exemple].

« C'est de bon augure. Et grâce à Dame Nature, on devrait voir les impacts diminuer dans les prochains jours. » — Une citation de Vincent Lachapelle, chef à la centrale de Gatineau en Outaouais pour Hydro-Québec

Du fait qu’il y a eu moins de pluie sur le Baskatong, on va être capable de réduire le soutirage et de stocker un petit peu plus d'eau. Et ça a fait en sorte que la pluie qui tombe sur les bassins du sud va pouvoir s’écouler sécuritairement, ici à Rapid Farmer sans affecter à la hausse les débits anticipés.

Importance de la prévention

Plus de peur que de mal : la mairesse France Bélisle s’est défendue d’avoir tiré sur la sonnette d’alarme trop rapidement.

On a été là en prévention , a-t-elle déclaré. Par contre, on devait absolument le faire. C’est une question de responsabilité pour le maintien des infrastructures, pour le bien des citoyens, mais c’est aussi pour une question de santé mentale.

Quand on est un citoyen qui a vécu autant, on veut savoir que sa ville est là pour intervenir , a-t-elle argué.

« Je suis presque contente qu’on ait fait ça pour rien, finalement » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

Combien cette mobilisation va-t-elle coûter à la Ville, lui a demandé une journaliste.