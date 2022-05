Rapport sur la crise du logement au Yukon, aucune surprise pour des organismes

Alors que le Bureau du vérificateur général du Canada a remis à l’Assemblée législative du Yukon un rapport qui épingle le gouvernement pour son inaction en matière de logement social , des organismes disent ne pas être surpris et soulignent l’urgence de la situation.

Il n'y a pas de surprise , assène Kate Mechan, la directrice de l'organisme Safe at Home, qui explique que les gouvernements et les organismes doivent travailler ensemble pour collecter les bonnes données et répondre urgemment à cette crise.

« Le logement, la santé et les services sociaux au Yukon sont un rouage très important [...] mais ils ne sont pas les seuls responsables de la crise du logement et de la mise en œuvre de solutions. C'est une responsabilité collective de la communauté. » — Une citation de Kate Mechan, directrice, Safe at Home

La directrice recommande que ce problème systémique de pauvreté soit considéré de manière holistique . Elle remet en cause l'idéal de l'accession à la propriété qui ne sera jamais à portée de main pour toute une partie de la population. Kate Mechan assure néanmoins que la situation est réparable. Nous connaissons les manques [...] nous pouvons le faire .

Un optimisme partagé par Kristina Craig, la directrice générale de la Coalition anti-pauvreté du Yukon. L'itinérance est un problème humain et nous devrions être en mesure de le résoudre . Kristina Craig explique que, sans surprise, le vérificateur général exprime ce que disent depuis des années les personnes qui fournissent des services aux sans-abri ou aux personnes en logement précaire.

Elle est impatiente de connaître ce que les ministères mettront en œuvre sur la base de ces recommandations.

« Les problèmes sont urgents. Et donc la réaction doit être urgente. » — Une citation de Kristina Craig, directrice générale, Coalition anti-pauvreté du Yukon

Une crise du logement qui dure

Kate Mechan explique quant à elle que son organisme utilisera le rapport du vérificateur général pour rappeler à ses partenaires l’urgence de la situation.

« Il est regrettable que cela ait dû faire l’objet d’un rapport du vérificateur général. Nous n'avons pas besoin d'un vérificateur général pour nous dire que nous sommes dans une crise du logement. Nous savons que nous traversons une crise du logement depuis des années. » — Une citation de Kate Mechan, directrice, Safe at Home

Brontë Renwick-Shields, directrice du centre Blood Ties Four Directions, trouve quant à elle très décourageant de voir tout cela exposé dans ce rapport . Elle explique l’importance d’avoir un logement, notamment car les personnes hébergées ont de meilleurs résultats, par exemple, en cas de surdose.

Nous constatons [...] un besoin important non seulement de logement, mais aussi de logement durable pour les personnes qui peuvent avoir besoin de soutiens supplémentaires pour leur logement et pour maintenir leur logement .

Elle explique qu'avoir un logement mène à de meilleurs résultats sociaux et de santé et aimerait que la question soit abordée également en incluant les logements du marché privé qui sont complètement inaccessibles pour de nombreux Yukonnais .

« Nous devons traiter cela comme un problème urgent, en particulier lorsque nous assistons à nouveau à la fermeture d'hôtels cet été pour la première fois depuis le début de la pandémie. » — Une citation de Brontë Renwick-Shields, directrice, Blood Ties Four Directions

Brontë Renwick-Shields explique que les hôtels utilisés pour héberger des personnes sans logement sont inadéquats, ne permettent pas de cuisiner et peuvent poser des problèmes de sécurité. Nous avons besoin de logements à tous les niveaux, qu'il s'agisse de logements locatifs sur le marché privé, de logements supervisés, ainsi que de logements supplémentaires et d'options de transition .

Kristina Craig promeut elle aussi un système d'accès coordonné qui réussit grâce au concept du logement d'abord qui connaît du succès partout en Amérique du Nord . Elle espère que tous les gouvernements soutiendront ce système.

Un guide sur les ressources

Kristina Craig note que de nombreux services sont disponibles au Yukon, mais qu’ils fonctionnent bien souvent autour de la capacité à être logés. Son organisme vient d'ailleurs de publier cette semaine la nouvelle édition de son guide Survivre au Yukon , en anglais et en français  (Nouvelle fenêtre) .

Des informations y sont données sur les bus, le soutien aux enfants et à la famille, les vêtements, l'aide à l'emploi, la nourriture, le logement, la santé, les services juridiques, les douches pour les sans-abri, la déclaration de revenus, etc.

Cette année, un onglet a été créé spécifiquement pour les ressources de prévention des surdoses.

Avec des informations de Julien Gignac et de l’émission Midday Cafe