La C.-B. souhaite être un modèle pour en finir avec la précarité menstruelle

La précarité ou pauvreté menstruelle c'est le manque de revenus nécessaires pour se procurer des protections hygiéniques.

En Colombie-Britannique, elle touche la moitié des personnes menstruées à au moins un moment de leur vie, soutient le ministre du Développement social et de la Réduction de la pauvreté, Nicholas Simons.

La Colombie-Britannique se donne deux ans pour déterminer comment elle peut l’éliminer.

« On veut être le leader au pays, et peut être dans le monde, on a beaucoup de travail et la task force [groupe de travail] va nous aider dans ce travail. »