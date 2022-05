La route 172 fermée entre Sainte-Rose-du-Nord et Sacré-Coeur

La route 172 entre Sainte-Rose-du-Nord et Sacré-Coeur est fermée à la circulation dans les deux directions en raison du débordement de la rivière Sainte-Marguerite.

Les automobilistes du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui souhaitent se diriger vers la Côte-Nord devront donc effectuer un détour par la rive sud du Saguenay, en empruntant la route 170.

Le ministère des Transports (MTQ) en a fait l’annonce par voie de communiqué, vendredi vers 16 h 15.

Cette décision a été prise afin d’assurer la sécurité des usagers , indique-t-on.

Plus tôt dans la journée, le MTQministère des Transports du Québec avait fermé une voie au kilomètre 59 en raison du débordement de la rivière. La circulation s’effectuait en alternance. Le même secteur est toujours affecté par la montée du niveau de l'eau.

La rivière Sainte-Marguerite déborde sur la route 172 entre Sainte-Rose-du-Nord et Sacré-Coeur. Photo : Avec la courtoisie d'Étienne Landry-Désy.

La route 172 se trouve ainsi coupée en deux endroits sur la rive nord du Saguenay en raison de la montée des eaux.

La route est fermée depuis jeudi soir entre Chicoutimi-Nord et Alma, à la hauteur du pont de la rivière Shipshaw, et maintenant entre Chicoutimi-Nord et Tadoussac.

La circulation en alternance sur la route 169

Les fortes pluies des dernières heures ont également un impact au Lac-Saint-Jean. La circulation s'effectue en alternance sur la route 169, entre le Village historique de Val-Jalbert et Roberval, en raison d'eau accumulée sur la chaussée à la hauteur du chemin François-Girard.

La fermeture de la route n’est pas envisagée pour l’instant, a-t-on indiqué du côté du MTQministère des Transports du Québec .

Les automobilistes sont invités à planifier leurs déplacements en consultant le site Québec 511.

Avec les informations de Michel Gaudreau