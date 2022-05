Un moratoire demandé sur la coupe d’arbres à l’UQAR

Un projet de deux millions de dollars pour réaménager le rond-point de l’Université du Québec à Rimouski, et dont les travaux doivent commencer lundi, soulève la grogne au sein de la communauté universitaire. Il nécessite l'abattage d'une douzaine d'arbres.

Le projet, qui vise à améliorer la sécurité routière sur la section nord du campus, comprend l’abattage d'arbres dont la moitié de ceux ciblés sont âgés de plus de 60 ans.

Des membres de la communauté universitaire qui ont été informés du projet jeudi déplorent le manque de transparence de l’administration de l’Université dans ce projet.

« On demande un moratoire immédiat de la coupe des arbres sur le campus de l’UQAR, le temps d’y voir plus clair. » — Une citation de Alice Atikessé, étudiante à la maîtrise en écologie végétale

À écouter : l'entrevue avec Alice Atikessé, Dominique Berteaux et Benoît Desbiens à l'émission Même fréquence

Mea-culpa de l’administration

Le vice-recteur responsable des ressources humaines et de l’administration, Benoît Desbiens, consent que l'administration de l’université a été malhabile et qu’elle n’a pas communiqué adéquatement avec la communauté universitaire sur les tenants et les aboutissants du projet.

Les travaux seront entamés à la fin mai et se tiendront en trois phases échelonnées sur plusieurs années. Au final, il est prévu que 38 arbres supplémentaires se trouveront sur le campus. Les espaces de stationnement seront aussi réduits et il y aura plus d’espaces verts.

Un croquis du projet de réaménagement de la circulation de l'Université du Québec à Rimouski (UQAR). Photo : Université du Québec à Rimouski

L’objectif est d’accroître la sécurité sur le campus pour le transport actif et collectif.

L’administration de l’université souhaite rencontrer les étudiants pour discuter du projet.

M. Desbiens dit que le message des étudiants a été entendu. L’administration veut les impliquer dans le projet.

On va y gagner, c’est dans la discussion et l’échange qu’on va sortir les meilleures choses , conclut-il.

Une pétition a été lancée pour demander un moratoire sur le projet, jusqu'à maintenant, elle a été signée par près de 430 personnes.