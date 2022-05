Le CLSC de Chicoutimi n’a pas renouvelé son bail au Carrefour Racine

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean confirme qu'il n'a pas renouvelé le bail avec les entreprises de Paul Boivin et de son fils Simon Boivin, propriétaires du Carrefour Racine, situé sur la portion supérieure de la rue du même nom. Le bail se termine le 30 juin 2023.

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux précise qu'une étude a été réalisée pour connaître la disponibilité des locaux au centre-ville de Chicoutimi sans préciser à quel endroit. Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux semble s'intéresser particulièrement au bas des rues Racine Est et Jacques-Cartier Est, à proximité de l'hôtel de ville et de la bibliothèque de Chicoutimi.

Tout récemment, le comité exécutif de Saguenay a adopté une résolution pour répondre à certaines préoccupations du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux . La résolution confirme la volonté de la Ville de maintenir les stationnements publics déjà érigés dans le secteur de la rue Jacques-Cartier et de la rue de l'Hôtel de Ville pour les 15 prochaines années .

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux ne veut ni accorder d'entrevue ni préciser à quel endroit le CLSCCentre local de services communautaires pourrait effectivement s'installer. Nos équipes sont à l'étape d'analyser les conclusions de l'étude. Toutes les démarches effectuées à ce jour font partie des étapes normales de vérification , précise l'agent de communication Pierre-Alexandre Maltais par courriel.

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean ne veut rien dire non plus quant à la possibilité que le CLSCCentre local de services communautaires de Chicoutimi s'installe dans l'édifice de l'Axe, tout près du Costco sur le boulevard Talbot, comme le voulait une rumeur qui a circulé l'an dernier.

Du côté de la Ville de Saguenay, on indique qu'un règlement d'urbanisme oblige le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux à maintenir son service de CLSCCentre local de services communautaires au centre-ville de Chicoutimi et ne peut pas l'installer en périphérie.