Collectionnez des dinosaures comme des Pokémon dans Jurassic World Primal Ops

Un nouveau jeu dans lequel on devra sauver et collectionner des dinosaures dans l’univers de la série de films Le parc jurassique (Jurassic Park) verra le jour « sous peu », a annoncé le studio montréalais Behaviour Interactif, qui le développe avec Universal Games.

Il s'agira d'un jeu free-to-play (F2P, ou gratuits pour jouer) pour mobiles qui sera offert sur iOS et Android.

Jurassic World Primal Ops met les joueurs et joueuses dans la peau de personnes dompteuses de dinosaures, lesquels vivent librement à la grandeur de l’Amérique du Nord à ce moment-là. Le but est de les sauver d’une autre extinction, selon un communiqué de Behaviour Interactif, en les sauvant de terribles mercenaires, de braconniers sanguinaires et de sinistres laboratoires .

Une fois secourus, les dinosaures peuvent combattre au côté de leur maître ou maîtresse. Chaque bête apporte une nouvelle dynamique au champ de bataille .

Le jeu offre une expérience mobile nouvelle et unique pour l’univers Jurassic World, et l’approche axée sur la collecte de dinosaures offre une multitude d’options de jouabilité , a affirmé Jason Millena, directeur créatif principal de Behaviour Interactif, selon le communiqué.

Un aperçu de la jouabilité en vidéo a d’ailleurs été mis en ligne jeudi. Behaviour Interactif n’annonce pas de date de sortie exacte, mais indique dans le communiqué que le prochain film de la série sortira le 10 juin, ce qui laisse entendre que le jeu devrait être inauguré autour de cette date.