Les carcasses de fous de Bassan ne seraient pas ramassées avant une semaine

Selon le maire des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre, il est peu probable que des équipes soient déployées sur le terrain avant la fin de la semaine prochaine, voire le début de la suivante.

À partir du moment où le ministère de l’Environnement a décidé de prendre le leadership dans ce dossier, il fallait établir un protocole de collecte des carcasses des oiseaux, établir un budget et préciser les zones d’intervention , explique le maire.

Plusieurs autres éléments doivent aussi être tenus en compte par le gouvernement du Québec, comme l'octroi d'un contrat à une entreprise qui procédera au nettoyage, le déploiement de véhicules tout-tvraierrain ou la logistique du transport par bateau des carcasses d'oiseaux vers le continent.

Il n’y a pas d’incinérateurs aux Îles, il n’y a pas de lieu d’enfouissement, donc après le ramassage, il faut que la semi-remorque utilise le bateau pour rejoindre le continent. Et rendu sur le continent, il faut établir une entente avec un lieu d’enfouissement , détaille Jonathan Lapierre.

« Il faut s’assurer que, du début de la collecte jusqu’au traitement final, toutes les ficelles sont attachées ensemble pour que ça se fasse de la façon la plus coordonnée et la plus fluide possible. » — Une citation de Jonathan Lapierre, maire des Îles-de-la-Madeleine

Le protocole d'intervention devrait être finalisé au cours des prochaines heures.

S'armer de patience

Pour certains Madelinots comme Hélène Boudreau, il est néanmoins temps que les autorités s’occupent des carcasses qui jonchent les plages de l’archipel.

Ça peut être un gros inconvénient pour les gens, qui, par exemple, fréquentent les plages, et qui vont y marcher avec leur chien. Je sais qu’il y en a qui n’y vont plus parce les animaux cherchaient à aller voir les oiseaux , raconte-t-elle.

Hélène Boudreau, une résidente des Îles-de-la-Madeleine. Photo : Radio-Canada

Entre-temps, Jonathan Lapierre appelle les Madelinots à la patience.

Il n’y a pas de raison d’être impatient. C’est une situation extraordinaire. Il n’y a pas de risque pour les humains, et la santé publique a été très claire à ce niveau-là. Évidemment, on demande aux gens de ne pas manipuler ces oiseaux inutilement, et de faire attention s’ils ont à les manipuler , explique-t-il.

Le maire maintient que la facture de l’opération ne sera pas assumée par la Municipalité.

Selon le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), plusieurs centaines de fous de Bassan ont été retrouvés morts sur les plages madeliniennes.

Nicolas Chevarie, capitaine du Louzak, un bateau de pêche amarré au port de Pointe-Basse, constate depuis le début de la pêche la présence de ces carcasses en mer.

La pêche est commencée depuis trois semaines, puis on a remarqué beaucoup de fous de Bassan décédés. On en croise de trois à cinq par jour, surtout par journée de beau temps , explique-t-il.

Nicolas Chevarie, capitaine du Louzak. Photo : Radio-Canada

Le MFFPministère des Forêts, de la Faune et des Parcs estime à 300 le nombre de carcasses qui seront récupérées, puis envoyées vers un lieu d'enfouissement technique situé en dehors de l'archipel.

La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine collabore à l'intervention de nettoyage, mais que celle-ci est prise en charge par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), en collaboration avec d'autres ministères québécois.

Par ailleurs, le MELCCministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques n'est pas en mesure préciser quand pourront débuter les opérations de nettoyage.

Avec les informations d'Isabelle Larose