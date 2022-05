Faubourg Mena’sen : salle comble pour une rencontre d’information sur la vente

C'est l'Association des locataires de Sherbrooke qui a organisé ces rencontres. L'organisme s'est associé à Me Louis Fortier, un avocat qui tente de faire avorter la vente.

Rappelons que le Faubourg Mena'sen est un complexe de 172 logements abordables pour personnes retraitées et préretraitées autonomes. Jusqu'à tout récemment, l'endroit était géré par un organisme sans but lucratif, mais il a été vendu à des intérêts privés en février dernier au coût de 18 millions de dollars.

Au total, plus de 80 personnes se sont présentées à la première rencontre. On voulait rencontrer les gens pour les informer, mais aussi pour les écouter. On trouvait important d'avoir leur senti et qu'on puisse dialoguer avec eux qui voient disparaître le logement social de Mena'sen , explique le porte-parole de l'Association des locataires de Sherbrooke, Mario Mercier.

« Ils voulaient des renseignements sur la nouvelle réalité du marché locatif, mais surtout ils voulaient savoir s'il y a quelque chose à faire, si c'est possible de revenir en arrière et de retourner vers un organisme sans but lucratif qui s'occuperait des logements sociaux. » — Une citation de Mario Mercier, porte-parole de l'Association des locataires de Sherbrooke

La fille de l'un des fondateurs du Faubourg Mena'sen était présente. Elle s'est dite attristée par la situation.

Membres du C.A. recherchés