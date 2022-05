Vague de vols de Honda CR-V : la police appelle à la vigilance

Le sergent Luc Mongrain appelle les propriétaires de ces modèles de véhicules à faire preuve de vigilance. Il leur est recommandé de stationner le véhicule dans le garage, ou de stationner un autre véhicule devant, d'utiliser une barre antivol sur le volant, de ne pas ranger les clefs à proximité de la porte d'entrée et de mettre suffisamment d'éclairage au niveau du stationnement.

On pense que préalablement ce sont des gens qui de jour vont cibler certaines adresses, certains endroits, notamment des travailleurs parce qu'il y a des gens qui travaillent en milieu hospitalier qui se font dérober leurs véhicules dans le stationnement précise Luc Mongrain, responsable des relations publiques à la police de Trois-Rivières.

Luc Mongrain est sergent aux relations publiques et communautaires à la Direction de la police de Trois-Rivières. (Archives) Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Les malfaiteurs font du repérage à toute heure du jour et commettent les vols la nuit, indique le responsable de police. Les autorités croient qu'il pourrait s'agir d’un réseau qui opère à partir de Montréal où certains véhicules ont été retrouvés par le passé dans des conteneurs pour être exportés.

Selon les chiffres du Bureau d’assurance du Canada, ce modèle est le plus fréquemment volé parmi les véhicules les plus achetés au Québec. En 2020, dans la province, plus de 1000 Honda CR-V volés ont été rapportés auprès des assureurs.

La police de Trois-Rivières recommande à la population de prendre le plus d'informations possible et de communiquer avec elle si un véhicule louche attire son attention.

Avec les informations de Charles-Antoine Boulanger