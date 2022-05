Le 30 mai 2002, le président sortant de la CSN, Marc Laviolette, est défait par la vice-présidente Claudette Carbonneau avec un pointage serré de 805 contre 750 votes.

À la CSN, où les présidents ont l’habitude de se faire élire sans opposition, cela ne s’était pas vu depuis 1946.

Le journaliste Gilles Morin assiste alors au congrès de la centrale syndicale qui se tient à Québec.

D’emblée, Claudette Carbonneau détenait l’appui de six des neuf fédérations de la CSN. La syndicaliste de longue date a marqué des points dans les dossiers de l’équité salariale et des éducatrices en garderie.

Lors de leurs négociations de mai 1999, les éducatrices ont obtenu un rattrapage salarial substantiel de 35 % en quatre ans.

Claudette Carbonneau arrive à la tête de la CSN avec un style plus consensuel que ces prédécesseurs.

Son militantisme remonte aux années 1970.

Après des études en sciences politiques, elle s’engage dans l’animation sociale. C’est en travaillant au service de l’alimentation de l’hôpital Notre-Dame de Montréal qu’elle découvre le syndicalisme.

Elle est tour à tour présidente du syndicat de l'hôpital Notre-Dame, secrétaire générale à la Fédération des affaires sociales et au Conseil central de Montréal. En 1991, elle devient vice-présidente de la CSN.

Ces extraits d’archives nous la montrent à titre de présidente du syndicat des employés de l’hôpital Notre-Dame en 1978 et comme vice-présidente de la CSN en 1993.

Extraits d’archives d’entrevues avec Claudette Carbonneau comme présidente du syndicat de l’hôpital Notre-Dame en 1978 et à titre de vice-présidente de la CSN, en 1993. Remontage: Patrice Pouliot.

En 1978, après le congédiement de trois employés, des membres du syndicat de l’hôpital choisissent d’effectuer des débrayages de 24 h chaque semaine afin de forcer l’administration de l’hôpital à revoir sa politique de rationalisation des services.

Le 12 décembre 1978 au Ce soir, Claudette Carbonneau demande à l’employeur de respecter la convention collective.

En 1993, la CSN mène la cause de l’équité salariale devant les tribunaux. À SRC Bonjour le 11 février 1993, la vice-présidente de la CSN explique au journaliste Maxence Bilodeau le principe de l’équité salariale qui veut qu’à travail équivalent un salaire égal aux soit versé aux hommes et aux femmes.

« On n’hésite pas dans notre société à rémunérer adéquatement un peintre ou un électricien, mais quand il s’agit de soigner des malades et bien là, on considère que ce sont des tâches innées tout à fait dans le prolongement des responsabilités que les femmes occupaient chez elles. »