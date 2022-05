Rhonda Blackmore devient la nouvelle commandante de la GRC de la Saskatchewan

Cette cérémonie marquait le transfert symbolique de l'autorité du commandant sortant, Mark Fisher, à la nouvelle commandante, Rhonda Blackmore.

Rhonda Blackmore a pris les rênes de la GRCGendarmerie royale du Canada de la Saskatchewan devant de nombreux invités, venus assister à la cérémonie. Les cornemuses et les acclamations retentissaient à l'arrivée de la nouvelle commandante à l'École de la Gendarmerie royale du Canada à Regina.

Parmi les participants figuraient la commissaire de la GRC, Brenda Lucki, des représentants du ministère des Services correctionnels et policiers, de la Fédération des nations autochtones souveraines, de la Nation Métisse de la Saskatchewan.

Des membres des services de police de différentes villes comme Regina, Moose Jaw, Prince Albert et Saskatoon étaient également présents.

La commissaire de la GRC GRC , Brenda Lucki, a salué le professionnalisme de Rhonda Blackmore.

Rhonda, vous êtes une pionnière. Votre expérience exceptionnelle au sein de la GRC et votre passion pour le perfectionnement et le soutien de tous les employés de la force sont très louables , a déclaré Mme Lucki.

« Je suis vraiment très fier de la voir à ce poste. Et elle a un si grand avenir en Saskatchewan et dans la ville. » — Une citation de Brenda Lucki, commissaire de la GRC

La nouvelle cheffe de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de la Saskatchewan, Rhonda Blackmore, a remercié Brenda Lucki et le gouvernement de la Saskatchewan de lui avoir fait confiance pour diriger la GRCGendarmerie royale du Canada de la province.

Cela signifie tellement de choses pour moi. Se retrouver dans un poste où vous êtes un commandant responsable de toute une province est un tel privilège , déclare-t-elle.

Selon elle, le fait que la Saskatchewan soit l'endroit où les agents de la GRCGendarmerie royale du Canada de partout au pays viennent se former fait de la province un endroit spécial pour occuper ce rôle.

Rhonda Blackmore devient le 35e commandant de la GRC de la Saskatchewan. Photo : CBC/News

Les premières priorités de Rhonda Blackmore

Mme Blackmore a déclaré que l'une de ses principales priorités dès son entrée en fonction sera de poursuivre les efforts de réconciliation avec les peuples autochtones .

Nous devons nous assurer de fournir une attention et des soins individuels à ces Premières nations afin de reconnaître les différences entre leurs Premières nations et entre les peuples autochtones, et de comprendre réellement les défis et les besoins de leur Première nation spécifique , souligne-t-elle.

Une autre priorité pour M. Blackmore sera de travailler avec le gouvernement provincial pour cibler le crime organisé responsable du trafic d'armes, de drogues et d'êtres humains. Nous ciblons vraiment les individus qui ont l'intention de causer du tort à des personnes .

Elle a également cité le recrutement comme une priorité.

Rhonda Blackmore, une policière expérimentée.

Rhonda Blackmore compte plus de 25 ans de service à la GRCGendarmerie royale du Canada . C’est en Saskatchewan qu’elle a commencé sa carrière en Saskatchewan, où elle a assuré des services de police généraux à Assiniboia, Regina et Buffalo Narrows pendant sept ans.

Parmi les faits saillants de sa carrière, notons qu'elle a été la première femme à faire partie de l'équipe d'intervention d'urgence. Elle a atteint le grade d'inspecteur en 2011 avant d'être promue surintendante en 2015.

Elle a occupé plus tard le poste de directrice des politiques et des programmes opérationnels.

Mme Blackmore remplace Mark Fisher comme la nouvelle commandante de la GRCGendarmerie royale du Canada de la Saskatchewan. Ce dernier était en poste depuis décembre 2018.

Avec les informations de Fiona Odlum