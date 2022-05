Quatre routes de Winnipeg seront fermées pour des travaux de voirie

Certains automobilistes winnipégois devront réviser leur itinéraire à cause de la fermeture temporaire de plusieurs axes routiers dans la capitale manitobaine.

Quatre routes ou avenues sont concernées par des travaux de voirie qui nécessitent leur fermeture.

La route du Plessis en direction du sud, du chemin Saint-Boniface à l'avenue Fermor, est d’ores et déjà fermée, et cela jusqu'au dimanche 31 juillet à 17 h. La Ville compte élargir la route, prolonger un terre-plein central et construire une voie d’accès du côté est.

L'avenue Sainte-Mary en direction de l’est, de l'avenue Portage à la rue Colony, sera fermée du samedi 28 mai à 7 h jusqu'au dimanche 9 octobre à 18 h, en raison d'un important projet de reconstruction routier.

Des sections de l'avenue Selkirk seront temporairement fermées de la rue McPhillips à la rue Arlington.

Plus précisément, l'avenue Selkirk sera fermée du dimanche 29 mai à 7 h jusqu'au mardi 30 août à 19 h, de la rue Battery à la rue Sinclair.

La fermeture de l’avenue Selkirk sera également en vigueur du lundi 30 mai à 7 h jusqu'au lundi 5 septembre à 19 h de la rue McPhillips à la rue Battery.

Enfin, la rue Carlton, de l'avenue Sainte-Mary à l'avenue York, sera fermée le dimanche 29 mai de 6 h à 18 h.

Un itinéraire alternatif sera mis en place pendant ces fermetures.