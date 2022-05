Les agressions sexuelles peuvent maintenant être signalées en ligne à Sault-Sainte-Marie

La Police de Sault-Sainte-Marie annonce avoir ajouté les agressions sexuelles aux incidents qui peuvent être rapportés sur son système de signalement en ligne.

L'acceptation des rapports d'agression sexuelle en ligne vise uniquement à fournir à la victime le service le plus efficace et le plus complet possible , affirme le sergent Marc Dubie, dans un communiqué de presse.

Le signalement en ligne offre aux victimes un moyen confidentiel de signaler ce crime et nous permettra d'affecter l'agent approprié pour enquêter plus rapidement , ajoute-t-il.

La police dit souhaiter que cette option de signalement réduise le stress des victimes et les encourage à se manifester.

Notre objectif en tant que service est de soutenir les victimes et les membres de notre communauté en tout temps , déclare le chef Hugh Stevenson, dans le communiqué.

Il précise que la Police de Sault-Sainte-Marie a reçu 800 déclarations sur son système de signalement en ligne en 2021. Cette année, il dit que ce chiffre est de 291 jusqu’à maintenant.

La police indique que les membres du Bureau central de soutien surveillent tous les signalements en ligne et communiquent avec les plaignants pour faciliter le processus d'enquête.

Le service de police encourage les gens à lire, sur son site web, sa fiche d’information sur les paramètres de signalement des agressions sexuelles en ligne.