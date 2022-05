Patrick Chénard sera incarcéré en attendant sa peine

Le juge n'a pas cru les explications de Patrick Chénard et c'est pour cette raison qu'il a demandé l'incarcération immédiate.

Selon un rapport sexologique, Patrick Chénard présente un risque de récidive qualifié comme moyen. Aussi, malgré une interdiction de le faire, il s'est rendu sur le lieu de travail d'une de ses victimes.

Sa peine devrait être connue le 15 juillet prochain.

Le massothérapeute et kinésiologue reconnu coupable d'agression sexuelle en janvier dernier faisait face à 11 chefs d’accusation d’agression sexuelle et à un d’exploitation sexuelle pour des faits qui se sont produits, dans l’exercice de ses fonctions, en novembre 2015 à Trois-Rivières et entre janvier 2016 et avril 2018 à Rimouski.

Il a été acquitté d’un autre chef d'accusation d’agression sexuelle pour lequel aucune preuve n’avait été présentée. Au total, 11 plaignantes, dont deux qui étaient mineures au moment des événements, avaient témoigné lors du procès.

Plus de détails suivront…

Avec les informations de Sophie Martin